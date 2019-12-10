Третий месяц бумаги болтаются в боковике 865,0–938,5 руб. Только рывок выше 940 руб. можно рассматривать в качестве первой предпосылки формирования растущего тренда. При этом потенциальный пробой поддержки 938,5 руб. продолжит среднесрочный нисходящий тренд от 1120 руб. В моменте техническая картина нейтральная.

Трендовый индикатор MACD (параметры 15, 50) расположен в зоне медведей (ниже нуля), а 10-периодная скользящая средняя удаляется вниз от 50-периодной скользящей. Все это негативные факторы, которые подтверждают фазу падения.

Осциллятор RSI отражает нейтральный расклад, но более чувствительный Stochastic свидетельствует о перекупленности акций (негативный фактор). Таким образом, смена тенденции на восходящую в ближайшее время маловероятна. Краткосрочный сценарий: рост не выше верхней границы нисходящего тренда с актуальным значением 925–930 руб. Затем или раньше вероятен разворот вниз.

Долгосрочные ожидания осторожно негативные. Полугодовая фаза падения актуальна и может продолжиться. Серьезной поддержкой сейчас является район 865 руб., потенциальный пробой которой существенно испортит картину, сместив цели к 820 руб. и ниже.

Осцилляторы в зонах медведей без признаков перепроданности. Заметим, что сигнал на покупку по стохастику реализовался неудачно. Даже с учетом дивидендного гэпа рост несущественный.

Некоторый позитив в общую картину вносит бычья дивергенция по Stochastic, которая обычно предшествует развороту тренда наверх. Последние два раза дивергенция реализовывалась удачно, пусть и не сразу. Как правило, сигнал срабатывает с запаздыванием и это нормально. Однако до выхода за пределы текущего down-тренда наверх негативный сценарий в приоритете.

Уровни поддержки: 871 / 865 / 838 / 819

Уровни сопротивления: 906,5 / 926 / 938,5 / 963 / 977,6