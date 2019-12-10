На глобальных площадках продолжается затишье, в то время как участники рынка занимают выжидательную позицию в условиях приближения множества значимых событий текущей недели, сосредоточенных в ее второй половине (заседания ФРС и ЕЦБ, выборы в Великобритании).

Как следствие, фьючерсы на S&P500 и NASDAQ в утренние часы торгуются в легком плюсе (+0.1%), в то время как нефтяные котировки умеренно снижаются на такую же величину. С фронта торговых переговоров вчера поступали умеренно позитивные сообщения. В частности, министр сельского хозяйства США заявил о том, что, по его мнению, Д. Трамп не станет вводить новые импортные пошлины на китайские товары 15 декабря.

Мы неоднократно отмечали, что не ожидаем введения этих пошлин, поскольку на фоне приближения выборов в США Трамп вряд ли захочет эскалировать торговую войну и разочаровывать участников рынка. При этом такое решение, скорее всего, не добавит существенного позитива на площадки, так как рынки уже заложили в свои ожидания подписание первой фазы торгового соглашения между США и КНР. Пара EURUSD остается в диапазоне 1.10-1.11. Основное внимание участников рынка сегодня привлечет публикация индекса экономических ожиданий от ZEW в Германии (13.00 мск). Если индекс оправдает консенсус-прогноз и впервые с апреля окажется в положительной зоне, это может поддержать европейскую валюту на forex-рынке.

Российский валютный рынок

Рубль накануне умеренно укрепился на 0.3% в паре с долларом и на 0.2% в паре с евро.

В условиях нейтрального внешнего фона поддержку российской валюте продолжает оказывать комфортная ситуация на нефтяном рынке. Кроме того, по итогам вчерашней встречи «нормандской четверки» все лидеры, участвовавшие во встрече, подтвердили полезность переговоров и договорились о проведении нового саммита через 4 месяца, что также оказало умеренную поддержку рублю. При этом сообщения о том, что США включили в проект оборонного бюджета санкции против «Северного потока-2» не оказали значимого влияния на российскую валюту, так как в то же время пункт об ограничениях на российский государственный долг был исключен из финальной версии проекта бюджета.

Сегодня риск-фактором для рубля в паре с евро выступит публикация индекса экономических ожиданий от ZEW в Германии. Если индекс оправдает ожидания и впервые с апреля окажется в положительной зоне, евро может восстановить часть потерянных вчера позиций. В остальном же день не обещает быть насыщенным на экономические события, поэтому рубль, скорее всего, останется в узком торговом диапазоне.