В ближайшую пятницу Банк России проведет последнее в этом году заседание. Решение по ДКП будет объявлено в 13:30 мск. Мы ожидаем понижения ключевой ставки на 50 б. п. до 6,0%, т. к. инфляция в конце года не будет соответствовать прогнозу ЦБ, а инфляционные риски стали еще слабее с тех пор, как регулятор в октябре принял решение о понижении ключевой ставки на 50 б. п. Мы также ожидаем, что Центробанк сохранит нейтральный диапазон ключевой ставки 6-7%, но может допустить временный выход за его нижнюю границу, если будут сохраняться риски дезинфляции.

- Рост цен остается вялым. В октябре ИПЦ поднялся лишь на 0,1%, а в ноябре — на 0,3%. Для того чтобы инфляция осталась в пределах нового прогнозного диапазона ЦБ, помесячный показатель в декабре должен составить не менее 0,5%, что, на наш взгляд, крайне маловероятно. Несмотря на сезонное ускорение продовольственной инфляции, базовый индикатор остается низким: в августе — ноябре он колебался в пределах 1,9-2,4%. Мы не видим признаков того, что инфляция в декабре может заметно ускориться.

- Более того, данные по инфляции, опубликованные в прошлую среду, стали очередным тревожным сигналом: недельный рост цен в начале декабря остался нулевым. Если очередной отчет, который выйдет в эту среду, также покажет, что недельная инфляция остается нулевой, это может усилить ожидания, что в пятницу ключевая ставка будет снижена на 50 б. п., хотя, по нашему мнению, еженедельная статистика по инфляции не является для ЦБ определяющим фактором.

- Банк России признал, что потребительский спрос остается слабым, несмотря на умеренное восстановление в 3К19. Ранее регулятор полагал, что это может быть обусловлено отставанием бюджетных расходов, однако на прошлой неделе Алексей Заботкин, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ, отметил, что с сентября расходы увеличились и более не выступают в роли дезинфляционного фактора. В то же время регулятор считает увеличение выпуска в сельском хозяйстве и ужесточение условий потребительского кредитования факторами, ограничивающими рост цен.

- В октябре Банк России прогнозировал, что годовая инфляция в 2020 году составит 3,5-4,0%, что уже ниже целевого уровня 4,0%. Тогда регулятор опасался, что правительство в следующем году начнет инвестировать в экономику средства ФНБ. Однако после октябрьского решения ЦБ по ключевой ставке Минфин объявил, что в 2020-2022 годах инвестирует в общей сложности лишь 1 трлн руб. из ФНБ, что намного меньше, чем предполагал ЦБ. Алексей Заботкин высказал мнение, что это несет лишь умеренный инфляционный риск.

- В тексте октябрьского пресс-релиза ЦБ сохранил формулировку, что "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров". Эта фраза была добавлена в сентябре, тогда как в июле регулятор допустил "возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров". В сентябре участники рынка восприняли появление новой фразы как сигнал о меньшем числе понижений ставки в 4К19, однако в действительности ЦБ, напротив, ускорил снижение ставок, так что, на наш взгляд, не следует придавать формулировкам слишком большого значения.