Последняя макростатистика говорит о том, что ФРС США выполнила стоявшую перед ней задачу: снижение ставок в общей сложности на 75 б. п. уже оказало заметную поддержку экономике США. В связи с этим рынок ожидает, что в среду Федрезерв не будет менять ставку и, возможно, просигнализирует, что она останется на текущем уровне в ближайшие год-два, т. к. в среднесрочной перспективе нет оснований для изменения денежно-кредитной политики.

— В условиях торговой войны и все более существенного замедления глобального экономического роста ФРС существенно пересмотрела свою позицию: в начале года регулятор перестал повышать ставки, а с июля снизил их в общей сложности на 75 б. п.

— Последние данные, вышедшие в США, были довольно сильными и существенно превысили прогнозы. В первую очередь мы имеем в виду статистику по ВВП (в 3К19 аннуализированный квартальный рост этого показателя с поправкой на сезонность составил 2,1%) и по рынку труда (число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре увеличилось на 266 тыс., а октябрьские данные были пересмотрены в сторону повышения на 38 тыс.). По-видимому, упреждающее смягчение политики ФРС принесло свои плоды и обеспечило рост реальной экономики (хотя также не исключено, что опасения насчет замедления роста были чрезмерными).

— Мы полагаем, что на этом фоне ФРС в среду примет решение не менять ставку. По нашему мнению, регулятор также просигнализирует о том, что дальнейшее снижение ставок будет возможно только при существенном ухудшении экономических перспектив, т. е. в случае эскалации торговой войны (что представляется маловероятным, поскольку США и Китай продолжают переговоры, а усиление напряженности противоречит интересам обеих стран).

— Если будет подписан первый этап торгового соглашения, а ситуация на рынке труда продолжит улучшаться, у регулятора появятся основания возобновить повышение ставок, однако многое будет зависеть от динамики инфляции. В течение нескольких лет инфляция в США устойчиво держится ниже 2% (целевого уровня Федрезерва). По словам некоторых представителей Комитета по операциям на открытом рынке, регулятор может на некоторое время допустить рост инфляции выше 2%, прежде чем начать менять ставки.

— Мы полагаем, что "точечный график", который будет опубликован по итогам заседания ФРС, покажет, что, по мнению членов комитета, ставка останется без изменений в 2020 и, вероятно, в 2021 году, т. к. в среднесрочной перспективе нет оснований для изменений денежно-кредитной политики.