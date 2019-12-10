После супер хайповой пятницы, которая воодушевила всех и вся, многие надеялись, что и понедельник пройдет в таком же ключе. Нет, конечно никто не верил в слишком уж сильный рост, но на положительный исход торгов все же можно было надеяться. И основная торговая сессия хоть и стартовала в минусе, но в первые же минуты торгов вынесла индексы S&P500 и NASDAQ в зеленую зону. Так что шансы увидеть некоторый рост у нас были.

Однако позитивный настрой участникам рынка удержать не удалось. Настроение начало портиться уже через час после старта. Все вдруг (вдруг?!) задумались о «вечном» — о том, что скоро 15 декабря — deadline по введению новых тарифов на китайскую продукцию со стороны США. Дедлайн близок, а "Германа все нет" — о договоре, который должен быть подписан к этому сроку, по-прежнему ни слуху, ни духу. И страх подкрался незаметно — ой, что будет!!! И естественно в таком настроении ни о каком росте уже не могло быть и речи. Рынок медленно, но верно начал сползать все ниже и ниже и все индексы закрылись в итоге на минимумах дня. Потери правда не велики и снижение по всем индексам ограничилось 0,4%. Так что пока можно говорить скорее о некоторой фиксации прибыли и небольшой коррекции, а не о начале какого-то более-менее внятного понижательного тренда.

На отраслевом уровне 8 из 11 секторов оказались в минусе. Хуже всех дела обстояли в секторе медицины и здравоохранения, где средние потери составили —0,68%. Отличились здесь (со знаком минус, естественно) компании, занимающиеся производством медицинского оборудования, где снижение по акциям отдельных компаний достигало даже почти 4% (например, Abiomed (ABMD, —3,98%)).

Что касается главных бенефициаров вчерашнего дня, то это прежде всего акции потребительских секторов. Правда, бенефит в этих секторах не слишком уж и большой — средний рост по этим секторам ограничился 0,15%. Согласитесь, не густо! К двум потребительским секторам, закрывшимся в плюсе нужно прибавить еще и сектор компаний, занимающихся управлением недвижимостью. Средний рост здесь составил 0,14%. Но для компаний, работающих в сфере недвижимости вообще типичны минимальные изменения на торгах. На то они и относятся к защитным акциям.

Что касается отдельных акций, то по итогам вчерашних торгов явно в худшую сторону выделяются акции одного из лидеров полупроводникового сегмента — компании Micron Technology (MU, —3,09%). Однако, несмотря на достаточно сильное снижение, эти акции продолжают находиться в боковике, и вчерашнее падение это скорее игры спекулянтов, за которыми не стоят какие-то серьезные фундаментальные угрозы. По крайней мере будем надеяться именно на это.

Ожидания рынка 10 декабря

Начавшаяся вчера у участников рынка нервная дрожь по поводу предстоящего возможного введения новых тарифов со стороны США начиная с 15 декабря сегодня только усиливается. Нервная лихорадка перекинулась на азиатский рынок и Азия вся массово завершила текущий торговый день с минусом. Пусть и небольшим, но все же минусом. Еще хуже дела обстоят в Европе, где торги сразу же открылись на красной территории и ситуация только ухудшается. К 13-00 мск некоторые европейские индексы уже перешагнули порог в —1% (например, немецкий DAX и британский FTSE) и продолжают следовать «строго на север». Фьючерсы на основные американские индексы с утра героически держались на нулевых отметках, но затем по мере ухудшения ситуации на европейских рынках стали снижаться и американские фьючерсы. Пока не сильно — в пределах 0,3%, но все же это уже явный минус, а не плюс.

Поэтому вопрос — чего же ожидать от сегодняшней торговой сессии, остается открытым. Но все же участники рынка вряд ли рискнуть затевать какую-либо серьезную направленную игру на повышение (с чего бы?) или на понижение (пока реального повода нет) и постараются дождаться по крайней мере завтрашнего решения по ставке Комитета по открытым рынкам ФРС США. Исходя из этого, скорее всего торги будут проходить в спокойном режиме на небольших оборотах и с минимальным изменением котировок. На большее пока рассчитывать не стоит. С бурей мы еще успеем встретиться и возможно даже в самые ближайшие дни.