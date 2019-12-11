Разработка решений на основе открытой архитектуры в теории может снизить зависимость от глобальных вендоров. МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) подписала соглашение со Сколковским институтом науки и технологий "Сколтех" и ООО "Элемент", принадлежащим Ростеху и АФК "Система" (SSA LI – рекомендация пересматривается) о создании альянса по разработке оборудования для сетей 5G. Об этом сообщают сегодня «Ведомости». Предполагается разработка оборудования с открытой архитектурой (Open RAN). Это в теории могло бы позволить снизить зависимость от ведущих глобальных вендоров, поставляющих решения на основе закрытой архитектуры, что ограничивает их совместимость с оборудованием других производителей.

Пока сохраняется значительная неопределенность относительно путей развития сетей 5G в России. В рамках альянса МТС должна будет предоставить стандарты и решения для сетей 5G, а "Сколтех" и "Элемент" – исследовательскую площадку и компонентную базу соответственно. О финансовых параметрах соглашения не сообщается. Основным риском для развертывания сетей пятого поколения в России является дефицит частот, в том числе в наиболее оптимальном для этого стандарта диапазоне 3,4–3,8 ГГц. В результате на данный момент сохраняется неопределенность относительно будущей структуры отрасли. В частности, в качестве одного из возможных вариантов предлагается создание единого инфраструктурного оператора для сетей 5G. Также рассматривается возможность использования менее популярного диапазона 4,4–4,99 ГГц, но в этом случае риском является отсутствие предложения как операторского, так и клиентского оборудования.

Мы не ожидаем значительных инвестиций со стороны МТС. На наш взгляд, шансы на то, что создание альянса по разработке оборудования для сетей пятого поколения окажется экономически эффективным, неочевидны. В то же время мы не ожидаем, что инвестиции МТС в этот проект будут высокими, и считаем финансовые риски ограниченными. В настоящее время наша рекомендация по акциям МТС пересматривается.



