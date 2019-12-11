В преддверии пятничного заседания Банка России (SG: —25 бп), Минфин решил выставить на сегодняшний первичный аукцион новый выпуск среднесрочных ОФЗ серии 26232 (окт.27). Бумага предлагается на безлимитной основе с доступным для размещения объемом в 450 млрд руб. Ближайшие выпуски на кривой ОФЗ – серии 26207 (фев.27, доходность 6.30% годовых) и 26212 (янв.28, 6.33% годовых).

В 2019 году размещения новых выпусков ОФЗ-ПД Министерством проходили неоднородно. Например, 24 апреля серия 26228 (апр.30) разместилась с премией по доходности в 10-11 бп к ближайшей торгуемой бумаге 26224 (май.29). В июне новый выпуск 26229 (ноя.25) был размещен с дисконтом по доходности в 3-5 бп к ближайшему выпуску 26219 (сен.26).

На последних аукционах ОФЗ-ПД срочностью 5-10 лет мы не наблюдали ажиотажного спроса. Иностранные инвесторы традиционно предпочитают более длинные бумаги, а потоки от локальных участников рынка сейчас разнонаправлены. Сегодня техническим фактором поддержки выступит погашение ОФЗ 26210 и выплата купона по ОФЗ 26220 (совокупный объем 168 млрд руб.). Мы ожидаем премию не более 3-5 бп ко вторичной кривой и доходность по цене отсечения не выше 6.34-6.36% годовых.

Заметим, что рынок продолжает демонстрировать минимальную реакцию на геополитические заголовки. Публикация полного текста закона об оборонном бюджете США на 2020-й год подтвердила, что в документе не упоминается российский суверенный госдолг. Сегодня в Комитете Сената США по международным делам будут рассматриваться законопроекты, в том числе касающиеся России.



