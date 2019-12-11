В результате проведения Банком России однодневного депозитного аукциона тонкой настройки суммарные остатки средств банков на корсчетах в ЦБ по состоянию на утро вторника сократились до 1,98 трлн руб. (-952 млрд руб. по сравнению с понедельником). Однако накопленный объем свободных резервов оказался настолько значительным, что однодневные ставки все равно продолжили двигаться вниз. В итоге средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа составила 5,96% (-6 бп), индекс RUSFAR снизился до 6,26% (также —6 бп).

Вчера ЦБ провел еще один однодневный депозитный аукцион, стерилизовав в общей сложности 1,02 трлн руб. ликвидности. Помимо этого, он провел регулярный недельный депозитный аукцион с лимитом 1,64 трлн руб. Спрос на нем составил 2,42 трлн руб., самая низкая запрошенная банками ставка – 5,47%, средняя ставка – 6,42%.

Кроме того, ЦБ продал КОБР на 438,6 млрд руб.; сегодня будут погашены КОБР на 200 млрд руб. Согласно нашим оценкам, после сегодняшних расчетов по всем инструментам ЦБ уровень ликвидности в системе повысится на 360 млрд руб., в результате чего остатки на корсчетах должны вырасти примерно до 2,4 трлн руб. Однако сегодня же стартует новый период усреднения, так что спрос на ликвидность наверняка возрастет, и однодневные ставки, вероятно, начнут смещаться вверх, ближе к уровню ключевой ставки ЦБ.

Ставки FRA вчера снизились на 2–3 бп, что, на наш взгляд, может быть связано с ростом ожиданий относительно снижения ключевой ставки на пятничном заседании регулятора. 3-месячная ставка MosPrime снизилась на 1 бп, до 6,75%. Кривая процентных свопов сместилась вниз на 1–3 бп. Месячная ставка NDF опустилась на 8 бп, до 5,75%, средний сегмент кросс-валютных свопов закрылся практически без изменений.