Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже вчера восстановился до 19 млрд руб., соответствующих среднедневному показателю за последний месяц. Наиболее активно торговались среднесрочные облигации, на долю которых пришлось 40% общего объема сделок. Также отметим, что оборот в коротких ОФЗ с фиксированным купоном и флоутерах почти в два раза превысил среднедневной показатель за последний месяц, в сумме составив 9 млрд руб.

Мы полагаем, что это было связано с реинвестированием средств от погашения на этой неделе ОФЗ-26210. Движения доходностей ОФЗ в течение дня были небольшими, и по итогам сессии они остались на прежних уровнях. ОФЗ-26222 (YTM 6,21%) отстал от рынка, поднявшись в доходности на 2 бп. Локальный долг других развивающихся стран преимущественно вырос в доходности: 10-летние облигации Венгрии и ЮАР повысились в доходности на 5–6 бп, в то время как 10-летний мексиканский бенчмарк закрылся на 1 бп выше.

На сегодняшнем аукционе Минфин предложит инвесторам новый выпуск ОФЗПД №26232 с погашением в 2027 г., объем размещения которого не лимитирован. По нашим оценкам, судя по уровню доходностей ближайших по дюрации выпусков с фиксированным купоном, справедливая доходность данной бумаги составляет около 6,32%.

Мы ожидаем, что спрос на аукционе будет умеренным (20–30 млрд руб.), учитывая низкую активность иностранных инвесторов и осторожную позицию локальных игроков. Стоит отметить, что результаты аукциона ОФЗ-ПД 26228, состоявшегося на прошлой неделе, оказались довольно слабыми: при спросе в 20 млрд руб. Минфин разместил бумаг на 13 млрд руб.

Напомним, что на этой неделе предстоят выплаты по ОФЗ на общую сумму 165 млрд руб. Однако, на наш взгляд, инвесторы заранее инвестировали основную часть ожидаемого притока средств в короткие облигации с фиксированным купоном, флоутеры и линкеры.