Согласно нашим оценкам, в декабре сальдо текущего счета опустится до 1-3 млрд долл. в связи с сезонным увеличением импорта и выплатой дивидендов. Как следствие, покупки валюты ЦБ РФ на спотрынке (в рамках реализации бюджетного правила) превысят сальдо и могут оказать давление на курс рубля.

Однако потенциал ослабления рубля ограничивается накопленным запасом валютной ликвидности в банковском секторе (~17,5 млрд долл.), а также низким спросом на кредиты в иностранной валюте (долл. и евро), который создает большой спрос банков на рубли на валютном свопе (это удерживает базисные спреды на низких уровнях). Курс рубля выше 65 руб./долл. мы бы рассматривали как интересный уровень для продажи долларов в декабре в ожидании заметного укрепления рубля в 1 квартале 2020 г.

Однако исходя из текущей динамики курса, есть лишь небольшая вероятность, что этот уровень будет достигнут: мы не исключаем, что в январе-феврале 2020 г. произойдет сокращение экспорта нефти и газа (чтобы компенсировать большой объем экспорта в последние месяцы этого года), из-за чего курс рубля не продемонстрирует сезонного укрепления, которое наблюдалось в предшествующие годы.

Согласно недавно опубликованной ЦБ предварительной оценке выборочных показателей платежного баланса за ноябрь, сальдо счета текущих операций составило 6,5 млрд долл., это значение согласуется с оценкой нашей модели. Однако оценка сальдо, накопленного с начала 4 кв. (14,4 млрд долл.), выглядит нетипично высокой. Для сравнения — за весь 3 кв. (когда нефть и рубль были вблизи ноябрьских значений) было получено всего 12,9 млрд долл. Мы не исключаем, что по итогам 4 кв. будет сделана корректировка с пересмотром оценки показателя вниз. На это указывает недавний пересмотр данных ФТС за октябрь по импорту (по широкому списку позиций, см. наш комментарий от 6 декабря) из стран дальнего зарубежья вверх (на 3,5 млрд долл.). С учетом этой корректировки такого большого расхождения (какое наблюдалось в октябре) данных платежного баланса с нашей моделью не будет.

Кроме того, в октябре нетипично высоким выглядит объем экспорта сырой нефти (+12,2% г./г. в физическом выражении), а также газа (+25% г./г.) из-за чего экспорт оказался на ~2-3 млрд долл. выше наших ожиданий (в рамках действующего соглашения ОПЕК+, которое распространяется только на добычу нефти, это означает более низкий экспорт в предстоящие месяцы).