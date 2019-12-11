Если итоги двух предыдущих дней можно признать несколько неожиданными — в пятницу слишком сильно выросли, а в понедельник достаточно сильно упали, то итоги вторника оказались такими, как прогнозировали многие аналитики. Немного вниз, немного вверх и закрылись около нуля. Закрылись в красной зоне, но с таким же успехом могли закрыться и в зеленой зоне. Не важно — в плюс или в минус, главное, что в итоге получили ноль. Вся логика развития событий подсказывает, что сейчас и инвесторов, и профессиональных управляющих вполне устраивают текущие уровни цен и одна из главных задач — постараться эти уровни сохранить вплоть до Нового года.

Уйдем выше — это хорошо, но совершенно не обязательно. Уйдем ниже — главное, чтобы не сильно. Разве что на пару процентов и не более. Вот такая сверхзадача стоит сейчас перед рынком, а спекулянты пусть резвятся и гоняют котировки вверх и вниз — никто им мешать не собирается. В качестве наиболее яркого примера такого абсолютно спекулятивного подхода можно рассмотреть акции Micron Technology (MU, +2,17%). За последние две недели цена акций этой компании совершенно не изменилась, но при этом из 10 последних сессий 7 завершились изменением котировок от одного дня к другому более чем на 2%, а диапазон изменения цен составил целых 8%. Жуткая волатильность при нулевой динамике — это просто рай для краткосрочных спекулянтов!

Естественно, что при нулевой динамике изменения основных индексов аналогичная картина наблюдалась и на отраслевом уровне. Максимальное изменение составило —0,68% в секторе Real Estate. В кои веки этот сектор оказался на первых местах — пусть и со знаком минус. Впрочем, сам факт того, что акции компаний, занимающихся управлением недвижимостью упали сильнее всего свидетельствует о том, что на рынке ничего не происходит. Все тихо и спокойно.

Также вполне закономерно, что на общем нейтральном фоне лучше всех себя чувствовали акции медицинских компаний и прежде всего акции мейджоров или иначе — Big Pharma. Это прежде всего такие крупнейшие медицинские и фармацевтические компании как Pfizer (PFE), Bristo-Myers Squibb (BMY) и Merck (MRK). Спрос на акции медицинских и биотехнологических компаний стабилен и не затихает уже достаточно длительное время. Инвесторы всех уровней пользуются случаем и скупают акции этих компаний в связи с явной текущей недооценкой всего этого сектора в целом.

Сегодня нас ждет достаточно напряженный день. Вряд ли цены уйдут слишком далеко от текущих уровней, но волатильность нам сегодня обеспечена. Неопределенное дергание началось уже с утра. Ранним утром все было безмятежно, и ведущие мировые индексы повсеместно стояли в зеленой зоне. На этом умеренном позитиве азиатские рынки даже закрылись в небольшом плюсе. А вот европейские рынки, а за ними и фьючерсы на основные американские индексы к 13-00 мск начали медленно, но верно сползать вниз и перебрались из плюс 0 в минус 0. Конкретного повода, как обычно, нет никакого — только общие страхи, связанные с американо-китайской торговой сделкой, о которой по-прежнему нет ни слуху, ни духу. Какой-то умеренный негатив пополз из Великобритании, где завтра состоятся внеочередные парламентские выборы, и все ожидали уверенной победы консерваторов под руководством Бориса Джонсона.

Кроме всего прочего сегодняшний день насыщен событиями, которые сами по себе могут сдвинуть рынки в ту или иную сторону. Еще до начала торгов выйдут макроданные по потребительским ценам за ноябрь. Аналитики ожидают, что динамика изменения цен останется без изменений — +0,2% месяц к месяцу. Но сюрпризы здесь могут быть. Полной уверенности, что мы увидим именно ту цифру, которую прогнозируют аналитики, нет.

Еще меньше уверенности в том, что данные о запасах нефти окажутся позитивными для котировок нефти, то есть они должны сократиться. Консенсус — прогноз ведущих аналитиков говорит именно об этом — минус 2,8 млн. баррелей за прошедшую неделю. Но вот Американский институт нефти (API) прогнозирует, что запасы сырой нефти, напротив, должны вырасти. И поэтому сейчас можно с уверенностью сказать только одно — кто-то из них не прав! Данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов появятся на свет в 18-30 мск.

Главное «представление» сегодняшнего дня состоится под занавес торгов. В 22-00 мск появится решение по ставке по итогам 2-х дневного заседания FOMC ФРС США, а сразу после этого в 22-30 стартует пресс-конференция Председателя ФРС Джерома Пауэлла. И если со ставкой все понятно — она останется неизменной, то Пауэлл может рассказать нам много нового и интересного. Будем надеяться, что все новости от ФРС будут позитивно восприняты участниками рынка.

Поэтому общий прогноз на сегодня — до 22-00 мск относительно спокойные торги на минимальных оборотах вблизи нулевых отметок и всплеск волатильности в последние два часа торгов. Но все же, скорее всего, этот всплеск не выльется в какое-либо направленное движение, и в конечном счете рынок закроется также вблизи нуля. Если вы не внутридневной спекулянт, то просто стоим в сторонке и наблюдаем за всем этим концертом как заинтересованный зритель.