По сравнению с ноябрем 2018 г. в прошлом месяце доходы федерального бюджета сократились на 18,2%, в то время как расходы увеличились на 10,6% год к году. Сокращение доходов бюджета в значительной мере обусловлено падением нефтегазовых доходов на 37,8% год к году (в результате снижения рублевых цен на энергоносители и сокращения объемов экспорта).

Кроме того, негативное влияние на доходы бюджета оказало уменьшение поступлений от внутреннего НДС (на 11% год к году), налога на прибыль (на 15,7%), а также акцизов на ввозимые товары (на 13,5%). При этом, как и в октябре, увеличение расходов вызвано ускоряющимся ростом трат на приоритетные национальные проекты. Недавно мы обновили макроэкономический прогноз и в настоящее время ожидаем, что заметное снижение цен на топливно-энергетические товары в сочетании с относительно невысокими темпами роста экономики и инфляцией ниже четырехпроцентного целевого уровня в среднесрочной перспективе приведет к существенному отставанию роста доходов федерального бюджета от текущих планов правительства.

Согласно нашим расчетам, доходы бюджета в текущем году составят 19,63 трлн руб. (при средней цене нефти Brent на уровне 4 100 руб./барр.), а в 2020 г. снизятся до 18,99 трлн руб. (при средней цене нефти Brent на уровне 3 800 руб./барр.). С учетом текущих планов правительства по расходам мы, таким образом, ожидаем, что в этом году профицит бюджета составит 1,14 трлн руб. (1,1% ВВП), а в 2020 г. дефицит федерального бюджета будет равен 513 млрд руб. (0,5% ВВП).