Котировки ОФЗ продолжают торговаться в боковом диапазоне – доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 1 б.п., вернувшись к 6,10% годовых, 10-летних – осталась на отметке 6,45% годовых. На фоне выхода данных по инфляции снизилась доходность коротких ОФЗ (1-2 года) на 2-3 б.п. – до 5,7% и 5,81% годовых соответственно. Так, за прошедшую неделю инфляция составила +0,1%; в годовом выражении индекс потребительских цен «ушел» ниже 3,4%. При сохранении текущей скорости инфляции на конец месяца индекс цен опустится до 3%, что ниже базового прогноза ЦБ (3,2%-3,7%). Фактически это является подтверждением наших ожиданий по снижению ставки ЦБ на 25 б.п. в пятницу.

На фоне вчерашнего погашения выпуска ОФЗ 26210 на 150 млрд. руб. спрос на аукционе по размещению нового 8-летнего выпуска серии 26232 составил 56 млрд. руб.; удовлетворено заявок на 26 млрд. руб. при средневзвешенной доходности 6,36% годовых, что практически полностью совпало с нашими ожиданиями (6,35% годовых). Итоги заседания ФРС были благосклонно восприняты инвесторами; обсуждение санкций DASKA было в очередной раз отложено, что создает благоприятный фон для покупок ОФЗ накануне заседания ЦБ РФ.

Итоги заседания ФРС были позитивно восприняты инвесторами – несмотря на то, что регулятор сохранил ставку, были подтверждены достаточно сильные макроэкономические параметры экономики. После заседания доходность UST’10 снизилась на 5 б.п. – до 1,79% годовых; доходности евробондов ЕМ также опустились на 1-5 б.п. Лучше рынка остаются российские бумаги — доходность российских 10-летних евробондов опустилась еще на 5 б.п. – до 2,99% годовых впервые с 2013 года (минимум 2,7%); кредитный спрэд остался на уровне 120 б.п., а стоимость CDS 5Y снизилась еще на 2 б.п. – до 60 б.п. Что касается санкционной активности США, то вчера она коснулась только Северного потока-2; обсуждение пакета DASKA было отложено.

В целом, итоги заседания ФРС разрядили обстановку на рынке евробондов – ожидаем сохранения неагрессивного спроса на российские бумаги.