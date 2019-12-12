По итогам последней отчетной недели инфляция в России составила чуть менее 0,1%. Если такие темпы роста потребительских цен сохранятся до конца года, годовая инфляция может оказаться ниже прогнозного диапазона Банка России, составляющего 3,2–3,7%. В связи с этим последняя инфляционная статистика, на наш взгляд, несколько повышает вероятность того, что на предстоящем заседании Совета директоров Банка России ключевая ставка будет снижена на 25 бп (а не оставлена на текущем уровне).

В то же время мы в своем базовом прогнозе предполагаем сохранение ключевой ставки без изменений, учитывая признаки ускорения инфляции в сфере услуг в ноябре, сбалансированную риторику Банка России в последнее время, а также отсутствие изменений во внешней конъюнктуре за период после октябрьского заседания ЦБ. В кривую ОФЗ и ставки денежного рынка уже заложено снижение ключевой ставки на 25 бп, так что такой итог заседания не станет сюрпризом для рынка. Между тем сохранение Банком России ключевой ставки на прежнем уровне может, на наш взгляд, вызвать некоторую фиксацию прибыли.