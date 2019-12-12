Восстановление инфляции в РФ происходит не так быстро, как мы ожидали
После того как инфляция за ноябрь составила 0,3% м/м, Росстат вчера сообщил о росте цен на 0,1% в период с 1 по 9 декабря. Эта цифра указывает на то, что восстановление инфляции происходит не так быстро, как ожидали мы, однако период самого низкого роста цен в этом году остался в прошлом.
Кроме того, инфляция за ноябрь говорит о том, что ускорение роста цен вызвано более быстрым ростом цен в продуктовом сегменте – никто не ожидал, что это произойдет столь быстро, и это вызывает инфляционные опасения. Несмотря на некоторое восстановление инфляционных рисков, мы все еще считаем, что инфляция, вероятно, составит 3,1% г/г к концу 2019 г., что ниже нашего прогноза 3,3%.
С другой стороны, поскольку ФРС не изменила ставку на вчерашнем заседании по ставке и ее комментарий оказался жестче ожиданий, настроение накануне завтрашнего заседания ЦБ весьма неопределенное. Наш базовый сценарий предусматривает, что ЦБ сохранит ставку на уровне 6,5% на этот год, однако мы не можем полностью исключить и сценарий понижения ставки на 25 б. п. на завтрашнем заседании.
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