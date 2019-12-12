США смогут пережить еще одно повышение импортных пошлин без возникновения рецессии
Инвесторы на рынке нефти будут следить прежде всего за итогами встречи (которые, скорее всего, станут известны ночью) Дональда Трампа с ведущими торговыми советниками, где будет обсуждаться запланированное на 15 декабря введение пошлин на китайский импорт объемом около $160 млрд.
Мы полагаем, что вероятность их введения или отказа от них примерно одинакова, так как официальные лица расходятся в оценках последствий еще одного повышения пошлин для экономики США. Окончательное решение остается за американским президентом, и оно будет определять дальнейшую динамику цен на нефть. Стоит отметить, что недавнее ралли на фондовом рынке, хорошие макроэкономические данные из США и возможность для ФРС еще больше снижать ставки предполагает, что Соединенные Штаты смогут пережить еще одно повышение импортных пошлин без возникновения рецессии.
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