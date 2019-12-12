Мировые фондовые площадки показывают слабую позитивную динамику сегодня. После решения ФРС инвесторы готовятся к итогам заседания ЕЦБ. Кроме того, сейчас проходят выборы в Великобритании, которые могут определить судьбу выхода страны из ЕС и повлиять на перспективы мировой экономики. К тому же инвесторы по-прежнему ожидают решения Трампа о запланированных на 15 декабря пошлинах.

По мере приближения знаковых событий возрастает вероятность резких движений.

Европейские площадки открылись небольшим ростом. Как ожидается, новый председатель ЕЦБ Кристин Лагард сохранит мягкую тональность регулятора и может обозначить приоритеты политики на будущее.

Спрос на безопасные активы слабеет. Облигации сегодня дешевеют в цене, но остаются на уровне последних нескольких дней. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,8%. Золото торгуется без значительных изменений после вчерашнего роста выше $1470 за унцию. Нефть марки Brent поднимается выше $64,5 за баррель. Таким образом, слабый аппетит к риску на рынке сегодня присутствует. Ожидаем, что индекс S&P 500 будет торговаться в диапазоне 3125-3155 пунктов.

После закрытия рынка отчитаются Adobe, Broadcom, Costco и Oracle. Ожидаемый рост продаж и EPS Oracle может положительно отразиться на бумагах компании. Один из главных драйверов роста показателей — развитие облачных продуктов. Costco ждет роста продаж и прибыли благодаря хорошему трафику. Инвесторов будут интересовать результаты продаж во время «черной пятницы». Adobe и Broadcom готовятся показать рост продаж и прибыли.

Техническая картина по S&P 500 остается смешанной. Объем торгов вырос, что отражает активность инвесторов. Показатель MACD остается подавленным, но улучшается. Так что наиболее вероятным диапазоном движения индекса в ближайшие дни можно назвать 3070-3155 пунктов.