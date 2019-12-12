Весь вчерашний день прошел под знаком очередного заседаний Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Сначала рынок с нетерпением ждал этого момента, а затем отыгрывал новости. Правда новостей особенно и не было — ставку вполне ожидаемо оставили на прежнем уровне и в планах на ближайшее будущее изменять ее ФРС не собирается.

Именно этого ожидали участники рынка и, естественно, обрадовались данному факту. Индексы сразу же после публикации решения FOMC пошли в рост и завершили день в достаточно уверенном плюсе. Это не было похоже на фейерверк, но в любом случае это было укрепление на текущих позициях. И вновь все индексы вплотную подошли к своим историческим максимумам и готовы штурмовать новые вершины.

Достаточно позитивная картина наблюдалась и на отраслевом уровне. Из 11 секторов день в плюсе завершили 8. И только Real Estate, а также финансовый с нефтегазовые сектора завершили день в небольшом минусе. Но этот минус был чисто символическим и не превысил 0,76% (Real Estate).

Сильнее всех смотрелся технологический сектор, где только в среднем акции выросли на 0,71%. Основными же драйверами роста здесь были акции полупроводниковых компаний и прежде всего акции таких знаковых компаний как Micron Technology (MU, +3,79%), Western Digital (WDC, +3,72%) и Qualcomm (QCOM, +3,42%). А к этим 3 гигантам в конечном счете присоединились и другие компании этого сегмента.

На фоне продолжающих удерживаться на высоких уровнях цен на нефть очень сильный спрос проявился вчера в акциях компаний, занимающихся производством и поставкой нефтегазового оборудования, а именно в акциях Halliburton (HAL, +2,59%) и Schlumberger (SLB, +2,84%).

Что же касается лузеров вчерашнего дня, то в этой категории и выделить некого. Просадки в целом были небольшие и не превышали 2-х процентов.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в среду 11 декабря было заключено почти 125 тысяч сделок с акциями 973 эмитентов на общую сумму 130 миллионов долларов США.

Первая половина дня четверга проходит под впечатлением от вчерашнего заседания FOMC, его решений по ставке и последующей пресс-конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла. То позитивное впечатление, которое оставили все эти события, распространилось на все мировые рынки и с утра они этот позитив во всю отыгрывают.

Что касается Европы, то здесь открытие дня прошло на позитиве. Причем европейские индексы все дружно прибавляют отнюдь не символические доли процентов, а растут вплоть до полупроцента. Но здесь все же надо осторожно относится к текущей ситуации, поскольку впереди у нас сегодня много новостей, которые могут как поддержать рынки, так и опрокинуть их. И это касается прежде всего Европы.

Во-первых, сегодня днем состоится последнее в этом году заседание ЕЦБ под председательством Кристин Лагард. ЕЦБ ставку с очень большой вероятностью оставит неизменной и главное здесь, как и в случае с их американскими коллегами, это последующая пресс-конференция. Вот и посмотрим, насколько новый Председатель ЕЦБ Кристин Лагард может вдохновлять участников рынка на подвиги.

Кроме того сегодня проходит критически важное событие для всего европейского рынка в целом — это внеочередные парламентские выборы в Великобритании. Выборы упираются в Brexit, а Brexit упирается в то, как дальше будет жить Евросоюз и в каком режиме будет функционировать его экономика. Но про итоги этих выборов мы узнаем уже поздно вечером, и их влияние проявится на рынках только завтра.

Что же касается Америки, то пока — по итогам первой половины дня все тихо и спокойно. Фьючерсы на основные американские индексы потихоньку прибавляют, но слишком уж сильно лететь вверх не торопятся. Все же неопределенность, связанная с текущим статусом американо-китайских переговоров, очень сильно давит на рынок. Все еще надеются, что договор будет подписан до 15 декабря — даты введения новых тарифов, но пока мы видим полное молчание с обеих сторон. А ведь осталось всего 3 дня! Паниковать, может быть, и рано, но волноваться уже стоит. Так что торги будут проходить прежде всего под знаком этих страхов. Но сегодня будет еще ряд событий, которые не останутся незамеченными.

Во-первых, это выход макроданных по ценам производителей. Вдогонку к вчерашнему индексу потребительских цен CPI сегодня появится еще и индекс цен производителей PPI. Здесь ожидается некоторое снижение темпов роста цен с 0,4% до 0,2%. Но это в принципе пока не критично и будем надеяться, что эти данные не окажут существенного влияния на рынок.

Во-вторых, несмотря на то, что сезон отчетности фактически завершился сегодня выйдет очень интересная порция корпоративной отчетности от чрезвычайно важных для рынка технологических компаний — Oracle (ORCL), Adobe Systems (ADBE) и Broadcom (AVGO). Все эти компании относятся к категории супертяжеловесов, и каждая из них достойна особого внимания.

Cегодня мы получим еще один срез состояния американской экономики, и выход отчетности от этих компаний можно уже расценить как тест к грядущему сезону отчетности, который стартует ровно через месяц. Но поскольку вся отчетность выйдет уже после окончания торгов, то ее влияние отразится только на ходе завтрашних торгов.

Что же касается прогноза на сегодня, то будем надеяться, что никакого негатива на рынок сегодня не прилетит, и тогда можно ожидать еще одного шажка наверх и даже с возможным переписыванием исторических максимумов, до которых остается менее 0,3%.



