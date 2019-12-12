Ключевым событием этой недели для рынка рублевых ставок является итог заседания ЦБ РФ. Стоит напомнить, что до явного сигнала со стороны главы ЦБ РФ большинство участников рынка не предполагало снижение ключевой ставки сразу на 50 б.п. на предшествующем заседании (то есть это решение без упреждающего сигнала регулятора на самом деле было бы неожиданным). Такой большой шаг в прошлом создает предпосылки к снижению ключевой ставки в этот раз, по крайней мере, на 25 б.п., несмотря на то, что FOMC, судя по пресс-релизу с завершившегося вчера заседания, намерен удерживать длительную паузу (весь 2020 г.). Согласно опросу брокера Tradition, 40 из 70 трейдеров ждут снижения на 25 б.п., остальные – на 50 б.п. Однако большую неопределенность представляет собой будущая траектория рублевой ставки, при этом доходности ОФЗ не могут выступать в качестве ориентира для построения достоверного прогноза, поскольку в ОФЗ высока доля инвесторов (нерезиденты и УК), у которых фондирование не увязано с o/n рублевыми ставками.

Согласно нашей модели, ЦБ РФ следовало начать снижение ключевой ставки еще в апреле этого года, при этом до апреля наша модельная ставка совпадала с фактической (то есть тогда ключевая ставка находилась в полном соответствии с факторами нашей модели). По-видимому, регулятор тогда проявил консерватизм главным образом из-за присутствовавшей в начале года неопределенности в проведении бюджетной политики (связанной с исполнением расходной части бюджета), а также будущих трат ФНБ (посредством эмиссии рублей или сокращения интервенций). Как только эта неопределенность снизилась, ЦБ РФ ускорил процесс смягчения монетарной политики.

В сравнении с предшествующим заседанием ЦБ РФ (25 октября) ни один из факторов нашей модели не претерпел изменения достаточно сильного, чтобы породить отклик для снижения ставки на завтрашнем заседании. Однако такое модельное решение было принято, исходя из того, что ключевая ставка, предполагаемая моделью, уже должна находиться на уровне 6%. Таким образом, присутствует потенциал для снижения фактической ключевой ставки еще на 50 б.п., который, скорее всего, будет реализован постепенно (растянут на несколько заседаний с ожидаемым нами решением о снижении на 25 б.п. на завтрашнем заседании).

Из результата нашей модели также важным является вывод о том, что ключевая ставка уже близка к своему равновесному значению, поскольку нет оснований полагать, что волатильность или курс рубля существенно опустятся от текущих значений, а без этого снижение ИПЦ даже до 1,5% не будет достаточным фактором. Как следствие, ожидания участников рынка ОФЗ по достижению ключевой ставки диапазона 5-5,5% на горизонте 12М могут не реализоваться.



