Рубль пользовался повышенным спросом. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4060 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 6,45%, недельная до 6,54%, а месячная до 6,59%. Динамика ставок уверенно указывает на то, что ЦБ РФ готов снизить ставку, как минимум, на 25 базисных пунктов. Вероятность этого события, если судить по рыночной динамике, составляет почти 100%.

Кроме того, позитивом для рубля стало то, что «страшный» американский акт «По защите американской безопасности от кремлёвской агрессии» рискует остаться без обсуждения в текущем году. Газовые ограничения США уже вызвали сильную реакцию в Европе, где не желают мириться с «впариванием» американского СПГ.

Всё это снижает внешнеполитические риски по рублю. Более того, это повышает шансы на то, что режим европейских ограничений может быть пересмотрен. И, наконец, вероятное снижение ставки ЦБ РФ – это сигнал для спекулянтов, но данное снижение не подорвёт высокую доходность российской валюты.

Глава МЭР Максим Орешкин вновь озвучил прогноз, что к концу года инфляция может замедлиться до 3,0%-3,1%, а в I квартале 2020 года упасть до 2,5%. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,115 (-0,24%), EUR/RUB – 70,257 (-0,27%).