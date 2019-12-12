Главный итог заседания ФРС США – растущий разрыв между тем, что говорит руководство американского ЦБ и реальными действиями на открытом рынке.

Одним словом – недоверие. Как только был опубликован текст заявления FOMC, я сразу обратил внимание, что комментарий об инфляции остался без изменений: общая инфляция и корр-составляющая в годовом базисе идут ниже 2%. Это выглядело странным, так как несколько часов ранее вышли данные по индексу CPI и он был выше 2%. Ну ладно, допустимо, возможно один месяц общей картины и не изменит.

Затем на пресс-конференции Д.Пауэлл произнес фразу, которая и поставила жирный крест на вопросе доверия к ФРС. Он заявил, что ФРС поднимет ставку только тогда, когда будет резкий скачок инфляции. Помните, все это время Д.Пауэлл и другие руководители ФРС говорили, что снижение ставки это всего лишь корректировка в середине цикла: три раза снизим, а затем снова повышать начнем.

Так вот сейчас, если верить Д.Пауэллу, ФРС вообще ставку повышать не намерена. Концепция у них изменилась, вернее, никакой концепции не осталось. Ясно одно – при Трампе и Пауэлле ставка в США не вырастет. Понятна реакция рынка, доллар сразу упал и подскочило золото, и это правильная реакция.