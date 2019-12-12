На наш взгляд, нейтральность ФРС искажается через «призму» рыночных ожиданий и усиливает перегрев мировых рынков. Тот факт, что Федрезерв в среду оставил ставку без изменений, был полностью заложен в рыночные ожидания.

По нашим оценкам, неизменность ставки в перспективе 1 полугодия 2020 года также занимала доминирующую позицию в ожиданиях участников рынка – в период октября-ноября 2019 года ожидания по сохранению ставки неизменной (1,5-1,75%) на первые два квартала 2020 года значительно возросли. Так, например, в начале ноября этого года вероятность сохранения ставки ФРС в диапазоне 1,5-1,75% на заседании 10 июня 2020 года оценивалась в 67%.

Более того, ожидания на второе полугодие 2020 года также главным образом были сформированы во второй декаде ноября 2019 года. Данные ожидания указывали на 38%-ную вероятность одного снижения ставки ФРС во второй половине 2020 года (по итогам 2020 года в диапазон 1,25-1,5%) и на 26,4% вероятность сохранения ставки неизменной (1,5-1,75%) по итогам 2020 года.

Обращаясь к итогам заседания Федрезерва 11 декабря, вышеупомянутые ожидания участников рынка не подверглись существенным изменениям – вероятность одного снижения на 25 б.п. во второй половине 2020 года оценивается в 38,7%, а вероятность сохранения ставки неизменной в течение всего следующего года в 35,9%.

Вышеуказанный баланс рыночных ожиданий, на наш взгляд, указывает на то, что декабрьские сигналы Федрезерва о том, что ставки в США будут оставаться неизменными в течение всего 2020 года, не стали для рынков сюрпризом и их вряд ли можно назвать фактором неожиданной монетарной поддержки глобальных аппетитов к покупке риска. Мы полагаем, что заявления Пауэлла 11 декабря в больше мере характеризовались нейтральностью.

Тем не менее 2019 год завершается на весьма высоких уровнях «жадности» на рынках. В данных условиях участники рынка могут демонстрировать склонность к неоднозначным трактовкам сигналов центробанков. Мы считаем, что примером такой склонности можно считать реакцию рынка на декабрьские заявления ФРС о том, что американская экономика остается в хорошей форме и сохраняется на траектории уверенного роста – данный аспект является одним из главных базисов для сигналов регулятора о возможности сохранения ставок неизменными (их «не-понижения») в США в перспективе 2020 года. В свою очередь, хотим заметить, что в данный момент мы не видим существенных предпосылок для реального снижения рисков как для роста мировой экономики, так и для экономики США (на горизонте 2 полугодия 2020 – 2021 годов), в том числе за счет сохранения масштабных торговых разногласий между Штатами и КНР.

Резюмируя вышеизложенное, сейчас мы имеем следующую краткосрочную рыночную картину. После декабрьского заседания ФРС инвесторы получили сигнал о том, что о монетарные власти далеки от возвращения к повышению ставок, а значит финансовые рынки продолжат наполняться дешевой ликвидностью. Страхи торгового обострения хотя и остаются актуальными, но вера в то, что Трамп может прервать рыночный рост и вернуться к введению новых торговых ограничений в отношении Китая, слабеет. В условиях такого рыночного ландшафта рыночное аппетиты к покупке риска продолжают свой рост, в то время как доллар ослабляется к другим валютам, а UST демонстрируют умеренный рост доходностей.

На этом фоне нефтяные котировки также растут к отметкам $64,3, а курсу рубля удается укрепиться до уровней, близких к 63,1. Также заметим, что поддержку рублевому курсу оказывает не только рыночный оптимизм, но и продолжение «охлаждения» санкционных рисков. Сенатские обсуждения наиболее жесткого санкционного пакета DASKA отложены на перспективу 18 декабря, что значительно сокращает шансы на то, что законодатели успеют рассмотреть данный законопроект до конца года, и повышает шансы на то, что данный пакет снова будет отложен на длительную перспективу.

В результате наиболее актуальным риском для рынков остается лишь торговая плоскость, а именно вопрос, пойдут ли Штаты на введение новых тарифов или нет. По нашим оценкам, вероятность жесткого сценария новых тарифов находится на сдержанных уровнях. Если сторонам не удастся достичь промежуточных договоренностей в этом году, но введение новых торговых ограничений будет отложено, рынки, в том числе и отечественные площадки, могут закончить 2019 года в зоне заметного роста.

Также хотим заметить, что рыночный ландшафт последних дней выступает фактором поддержки в пользу решения ЦБ РФ о снижении уровня ключевой ставки на 25 б.п. до уровня 6,25% по итогам 2019 года. Рублевая стабильность, благоприятная инфляционная конъюнктура (инфляция по итогам года может оказать вблизи 3% — ниже прогнозного диапазона ЦБ РФ в 3,2-3,7%), рыночный оптимизм, а также продолжение снижения ставок в ЕМ (Бразилия —50 б.п.) в совокупности оставляют Банку России весьма мало причин для того, чтобы воздержаться от декабрьского снижения ключевой ставки.