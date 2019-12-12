Последние годы мы утверждали, что на российском рынке есть прекрасные возможности для инвестирования – и по итогам 2019 Индекс РТС показал лучший результат среди крупнейших рынков мира (+36% с начала года в $). Мы ожидаем сохранения этой тенденции в 2020, т. к. оценка российского рынка все еще низкая (P/E 2020П 6.3x, дисконт к MSCI EM – 55%), а дивидендная доходность — высокая (в среднем 7.3% за 2020П). В период низких процентных ставок инвесторы по всему миру ищут более доходные активы, и российские компании в этой парадигме выглядят крайне привлекательно за счет сильных финансовых показателей, хороших денежных потоков и ослабления геополитической напряженности. Как результат, Индекс РТС может вырасти в 2020, по нашим оценкам, еще на 15–20% до 1 670 – 1 730.

Инвестиционные идеи: предпочтение стоимостным акциям вместо историй роста

Мы ожидаем, что «голубые фишки» продолжат ралли в 2020, и потому отдаем предпочтение "Газпрому", Сбербанку, "ЛУКОЙЛу", "Норникелю", Яндексу и МТС. Акции второго эшелона в 2019 отставали от рынка, но в 2020 тенденция может смениться на противоположную, поэтому в списке наших фаворитов "Северсталь", TCS Group, "Аэрофлот" и "Интер РАО".

Мировые рынки: акции лучше облигаций; развивающиеся рынки лучше развитых

Мы ожидаем, что в 2020 году мировая экономика ускорит свой рост, т. к. настроения в деловой сфере улучшатся. Если будет подписана «первая фаза» торгового соглашения между США и Китаем, это станет поворотным моментом для настроений инвесторов и приведет к масштабной перебалансировке мировых инвестиционных портфелей из облигаций в акции. На фоне ожиданий замедления роста экономики США начнет ослабевать и мощь фондового рынка страны, к которому было приковано все внимание инвесторов долгие годы. Поэтому мы думаем, что рынки акций, главным образом развивающихся стран, обгонят рынки США в 2020 году. При этом мы ожидаем, что так называемые стоимостные компании (Value stocks), которые не сильно растут, но стоят относительно недорого по мультипликаторам, опередят компании роста (Growth stocks) – быстрорастущие, но дорогие компании.

Рынок облигаций: потенциал роста цен ОФЗ в 2020

В 2020 мы видим потенциал снижения доходности ОФЗ еще на 30–50 бп и полагаем, что Минфин сможет разместить ОФЗ на сумму ок. 2 трлн руб. Дальнейшее снижение ИПЦ может вызвать новое понижение базовой ставки ЦБ РФ до 5.5% за 12–18 мес., что должно способствовать росту спроса на ОФЗ со стороны российских инвесторов. Спрос со стороны нерезидентов по-прежнему будут определяться политикой ФРС и санкционным давлением на Россию.