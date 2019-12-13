Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0.2-0.4%, в районе 2990-2995 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2980, 2970 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить восходящее движение в диапазон 3000-3010 п.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций способна оказать публикация ноябрьской статистики по изменению объемов розничных продаж в США (16.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.96%) и РТС (+2.31%) завершили торги с неравномерным повышением. Долларовый индекс РТС обновил шестилетний максимум на фоне мощного внутридневного укрепления курса отечественной валюты. В то же время рублевый индекс МосБиржи приблизился к своему ноябрьскому рекорду.

Столь сильное укрепление курса рубля и повышение локального рынка акций стали возможными благодаря удачному сочетанию целого ряда благоприятных факторов. И все же вчерашняя эйфория в России выглядела не вполне обоснованной и даже излишней.

Наиболее значимым внешним сигналом стало внутридневное движение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent к трехмесячному уровню сопротивления, расположенному в районе $65 за баррель. Однако нефтяные «быки» в очередной раз не сумели пробить указанную отметку. Если же говорить про итоги заседаний ФРС и ЕЦБ, то они вызвали на западных фондовых рынках более сдержанный оптимизм, нежели на российском. Это же относится и к очередному заявлению Дональда Трампа о том, что США и Китай близки к заключению торговой сделки.

Добавим, что известие про техническую отсрочку рассмотрения так называемого «санкционного пакета из ада» в отношении РФ в Сенате Конгресса США едва ли стоит оценивать как позитивный фактор даже в среднесрочной перспективе. Так или иначе, рынок всегда прав. Но не будем забывать, что настроения на нем могут меняться очень быстро.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние несущественной бэквордации величиной в 6.2 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Второй день подряд намного сильнее рынка торговались бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +7.03%). После месячной паузы в них возобновилась скупка по любой цене. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим в этих акциях попытку пробоя близкого прочного сопротивления, расположенного на ценовом уровне 50 руб.

Бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.50%), по которым традиционно платятся более высокие дивиденды, также пользовались спросом. Но все равно они сильно отстали от голосующих акций «Сургутнефтегаза». До этого они длительное время торговались дороже обыкновенных бумаг.

Акции Газпром (GAZP RM, +1.27%) растеряли существенную долю своего внутридневного прироста, но все равно опередили индекс МосБиржи. Вчера они отыгрывали одобрение правлением газовой монополии новой редакции дивидендной политики. Она предполагает направление на выплату акционерам не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Однако применение указанной нормы планируется лишь в 2022 году. По итогам 2019 года на дивиденды будет направлено не менее 30%, а по итогам 2020 – не менее 40% от чистой прибыли при условии, что показатель чистый долг/EBITDA по итогам года не превысит 2.5.

Акции Алроса (ALRS RM, —0.69%) подешевели против повысившегося рынка скорее по техническим причинам. В результате сильного роста, наблюдавшегося в понедельник и во вторник, они уперлись в достаточно прочное пятимесячное сопротивление, расположенное в районе 82-83 руб. И все же они имеют шансы на его пробой и на последующее восстановление в район 85 руб. в среднесрочном периоде. Этому способствует и рост продаж алмазодобывающей компании по итогам ноября до $287.8 млн. Это стало лучшим результатом за 7 последних месяцев.

Отметим также вчерашнюю слабость акций Русгидро (HYDR RM, —0.85%). Они оказались под давлением на фоне публикации промежуточных финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая прибыль генерирующей компании по итогам 3 квартала упала на 22.1% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль «Русгидро» сократилась на 23.5%.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости около 0.4-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.2%. Японский Nikkei225 вырос на 2.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.