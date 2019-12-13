Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже вчера вырос до 37 млрд руб., из которых 40% пришлось на долю среднесрочных облигаций. По-прежнему активно также торговались короткие ОФЗ-ПД и флоутеры, в сумме обеспечившие 35% общего оборота. Отметим, что объем сделок с этими двумя категориями бумаг опять в два раза превысил соответствующие среднедневные показатели за последний месяц, что, как мы полагаем, объясняется реинвестированием средств от произошедшего накануне погашения ОФЗ-26210. Короткие выпуски опередили рынок, закрывшись снижением доходностей на 4–7 бп. Остальные отрезки кривой сместились вниз в среднем на 2–5 бп, за исключением ОФЗ-26223 (YTM 6,08%) и ОФЗ-26227 (YTM 6,12%), доходности которых опустились на 6 бп. Флоутеры и линкеры завершили день на прежних позициях. В динамике локального долга других развивающихся стран единого направления не было: в частности, 10-летние облигации Венгрии и Польши выросли в доходности на 1–4 бп, в то время как доходности 10-летних бенчмарков ЮАР и Мексики снизились на 3–4 бп.

Сегодня в 13:30 по московскому времени Банк России объявит свое решение по ключевой ставке, а в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров ЦБ. Денежный рынок дисконтирует высокую вероятность того, что ставка будет снижена на 25 бп, о чем свидетельствует спред между 1x4 FRA и 3-месячной ставкой Mosprime, составляющий —13 бп. Аналогичный исход заседания дисконтирует и рынок ОФЗ: короткий отрезок кривой полностью торгуется ниже отметки в 6%. Мы, в свою очередь, считаем чуть более вероятным сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 6,50%, учитывая такие факторы, как ускорение инфляции цен на услуги в ноябре, сбалансированную риторику последних комментариев руководства Банка России, а также отсутствие изменений во внешней конъюнктуре с момента октябрьского заседания Совета директоров. Если предполагаемый нами сценарий подтвердится, это, как мы считаем, вызовет небольшую фиксацию прибыли в ОФЗ.