Новая дивидендная политика, которую правление Газпрома одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов. Как сообщил Газпром ранее в четверг, целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%. по итогам работы в 2020 году — не менее 40%. по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50%.

Озвученные параметры дивидендной политики в целом ожидаемы. Среди основных дополнений, которые прозвучали, можно отметить появления ковенанты по чистый долг/EBITDA, который может снизить объём выплат. Такое может произойти в случае превышения метрики 2,5х. Сейчас у Газпрома этот показатель ниже 1,0 (0,93х).