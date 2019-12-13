Новая дивполитика "Газпрома" предусматривает выплаты в точном соответствии с cash flow
Новая дивидендная политика, которую правление Газпрома одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов. Как сообщил Газпром ранее в четверг, целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%. по итогам работы в 2020 году — не менее 40%. по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50%.
Озвученные параметры дивидендной политики в целом ожидаемы. Среди основных дополнений, которые прозвучали, можно отметить появления ковенанты по чистый долг/EBITDA, который может снизить объём выплат. Такое может произойти в случае превышения метрики 2,5х. Сейчас у Газпрома этот показатель ниже 1,0 (0,93х).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191213/830684672.html