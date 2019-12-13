Вчера внешние рынки накрыла волна позитивных новостей. Большинство неопределенностей, которые преследовали инвесторов с начала этого года, постепенно развеиваются. Это стало поводом для ралли на развивающихся рынках, в том числе и на российском.

Основным драйвером для развивающихся рынков стало предварительной сообщение о достижении соглашения между США и Китаем в первом раунде переговоров по торговой сделке. По сообщениям Bloomberg, американская сторона не будет вводить новые пошлины в отношении китайских товаров, при этом текущие тарифы могут быть пересмотрены в сторону понижения. Китай обязуется увеличить импорт сельскохозяйственной продукции из США. На этом фоне индекс S&P 500 обновил исторический максимум и прибавил 0.9%, а китайский юань, в свою очередь, укрепился на 0.9% и зафиксировался на уровне 6.97.

Для европейских рынков ключевым событием стали результаты парламентских выборов. После обработки 99.2% голосов консерваторы одерживают убедительную победу на выборах и получают большинство голосов. Победа партии Б.Джонсона означает высокую вероятность выхода Великобритании из Евросоюза в срок до 31 января на условиях, согласованных с Евросоюзом этой осенью. В дополнение, по результатам заседания ЕЦБ новый председатель К.Лагард заявила о снижении рисков для европейской экономики. Сегодня ночью курс GBP/USD в моменте прибавил 2.6% до 1.35, а пара EUR/USD выросла на 0.6% и закрепилась у отметки 1.117.

Пара USD/RUB провела лучшую сессию с сентября 2019 года, пробив психологически важную отметку в 63 и опустившись на 0.9% (62.7 сегодня утром). Пара EUR/RUB вчера пробила отметку 70 и провалилась до 69.7, однако позитив на европейских рынках вернул курс к отметке 70.0 на утренних торгах сегодня. Спрос на суверенный долг также вырос — вчера доходности вдоль кривой упали на 5-7 бп.