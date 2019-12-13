Прогноз по дивидендам "Газпрома" по итогам 2019 года - 16,84 рубля на акцию
Вчера Правление Газпрома раскрыло параметры новой дивидендной политики, подтвердив планы достижения коэффициента дивидендных выплат на уровне 50% чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 г.: повышение произойдет поэтапно, начиная с 30% в 2019 г. и 40% – в 2020 г. (мы полагали, что коэффициент дивидендных выплат составит 27% чистой прибыли по МСФО в 2019 г. и 2020 г.). Таким образом, мы ожидаем, что дивиденд на акцию по итогам 2019П окажется немного выше в годовом сопоставлении и составит 16,84 руб. на акцию (при дивидендной доходности 6,8%, исходя из цены закрытия 11 декабря).
Наш прогноз дивиденда на акцию по итогам 2020 г. равен 19,61 руб. на акцию (при дивидендной доходности 7,9%). Дивиденд на акцию в 2021 г. составит 24,75 руб. на акцию (при дивидендной доходности 10%). В то же время отметим, что компания может снизить коэффициент дивидендных выплат, если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2,5x (мы считаем, что это крайне маловероятный сценарий: мы не ожидаем, что коэффициент “чистый долг/EBITDA” превысит 1,5x).
Обновлен бюджет по капиталовложениям. Компания также опубликовала бюджет на 2020 г., который, как ожидается, составит 1 105 млрд руб. (что на 16,7% ниже г/г), в том числе капиталовложения составят 933 млрд руб. (-3,1% г/г). Отметим, что это первое с 2013 г. понижение в годовом сопоставлении.
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