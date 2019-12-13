Вчера вечером состоялась встреча американского президента Дональда Трампа с командой переговорщиков и советников по торговле. Официальных заявлений по ее итогам сделано не было, но СМИ сообщили, что Соединенные Штаты готовы отменить введение пошлин, запланированное на 15 декабря, а кроме того, могут вдвое сократить сентябрьские импортные пошлины. В ответ на этот шаг США ждут от Китая закупки сельхозпродукции в следующем году на сумму 50 млрд долл. Сегодня утром передают, что Китай согласился на такие условия и Трамп может объявить о сделке уже сегодня.

Тем временем в Великобритании прошли парламентские выборы. Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном одерживает убедительную победу, что позволит им провести брексит со сделкой. Все эти факторы способствуют спросу на рисковые активы, и сегодня оптимизм на рынках будет сохраняться.

Опубликованные в США данные PPI оказались хуже ожиданий – рост цен производителей составил 0% месяц к месяцу и 1,1% год к году, но это не оказало влияния на рынок. Доходность UST10 на новостях о торговле подскочила до 1,90% по итогам дня, а сейчас находится у отметки 1,91%. Курс евро к доллару вчера почти не менялся, но сегодня утром вырос до 1,117. Нефть подорожала до 64,5 долл./барр. Сегодня в США выйдут данные по розничным продажам.

В четверг российские еврооблигации продолжили дорожать на фоне в целом позитивного внешнего фона после заседания ФРС, доходность UST10 снижалась до 1,79%, а цены на нефть понемногу росли. Однако вечером на новостях о торговых переговорах доходность UST10 резко выросла до 1,90%, российские бумаги, впрочем, пока не отыграли на это движение. Длинные выпуски в итоге подорожали еще на 0,6–0,8 п.п., тогда как среднесрочные бумаги были практически стабильны. В результате доходность RUSSIA’47 опустилась до 3,75%, достигнув нового минимума, а, поскольку рост доходностей базового актива вечером не был отыгран, z-спред сократился до 177 б.п., что уже близко к историческим минимумам 2012–2013 гг. для 30-летнего выпуска. Пятилетний CDS-спред РФ сузился до 55 б.п. (исторический минимум в 2007 г. – 38 б.п.). Несмотря на существенный рост доходности UST10 вчера вечером, евробонды Бразилии закрылись в плюсе, а выпуски Мексики лишь немного подешевели. Хотя мы предполагали, что спреды длинных российских бумаг могли сократиться до текущих уровней, однако мы все же ждем от российских евробондов негативной реакции на рост доходности UST, особенно с учетом того, что в последние месяцы суверенные бумаги РФ существенно опережали рынок.