Рост ОФЗ в ожидании решения по ставке
В четверг, 12 декабря, индекс корпоративных облигаций RUCBITR прибавил 0,13%. Значительным ростом закрылись выпуски РЖД 1Р-05R, ФСК ЕЭС-13, РСХБ БО 1P и ТКХ БП1, которые выросли на 0,39-0,49%. Лучше индекса также показали себя выпуски СберБ БО4R, СберБ БО3R и ФСК ЕЭС Б3, прибавив 0,32%, 0,25% и 0,2% соответственно. Противоположную динамику показали выпуски ВЭБ.РФ 18, ТрнфБО1P5, ГТЛК БО-04 и ВЭБ 1P-15, которые потеряли на прошедшей торговой сессии 0,19-0,39%.
Индекс муниципальных долговых бумаг RUMBITR значительной динамики не показал. Выпуски КраснодКр3, НижгорОб10, Курск35001 и КалинОбл17 торговались лучше рынка, прибавив от 0,33% до 0,5%. Негативную динамику показали выпуски Мордовия03 и Хакас2013, потеряв на торгах в четверг 0,13% и 0,23% соответственно.
Индекс государственных облигаций RGBITR вырос на 0,17% на ожиданиях снижения ключевой ставки на заседании ЦБ. Наибольший рост среди ОФЗ показали выпуски 26212, 46020, 26230, 26227, 26222, 26225 и 26218, которые прибавили от 0,37% до 0,49%. Аутсайдером оказался выпуск 52002, потерявший на прошедших торгах 0,02%.
Сегодня ЦБ проведет заседание Совета директоров по денежно-кредитной политике на котором будет принято решение по ключевой ставке. Ожидается снижение ставки на 25 б.п. до уровня 6,25%.
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