Ну вот, наконец, мы и увидели рождественское ралли. Ралли ли это — еще вопрос. Но вполне возможно, что вчерашний день станет его началом. И главным «дирижером» этого праздника жизни для инвесторов уже привычно стал президент Трамп. Именно он махнул вчера своим посохом — твиттером и сообщил, что высокие договаривающиеся стороны — США и Китай — фактически пришли к единому соглашению и готовы подписать торговый договор между странами.

Естественно, такое сообщение не осталось без ответа со стороны участников торгов, которые тут же включились в борьбу за место под солнцем и бросились наперегонки покупать бумаги, которые тут же стали расти в цене. Да, по ходу торгов все же возникали некоторые сомнения — а не фейк ли это (ну, а как же не сомневаться, зная Трампа!), но инвесторы старались отогнать от себя эти дурные мысли и продолжали верить в лучшее. А почему бы и не верить, если эта вера позволяет тебе становиться все богаче и богаче.

В итоге день завершился новым переписыванием всех исторических максимумов по всем индексам.

На отраслевом уровне картина также была вполне позитивной. Лучшими были компании финансового сектора, которые только в среднем выросли на 2%. Основным драйвером роста в этом секторе были акции крупнейших банков, которые все дружно выросли на 2,0 — 2,5 процента, а акции Bank of America (BAC, +3,09%) даже более чем на 3%. Столь бурный рост акций банк вызван прежде всего тем, что на состоявшейся в начале этой недели банковской конференции ведущие кредитные организации США отчитались, что IV-й квартал 2019 года будет для них очень успешным и в сфере торговли банковскими продуктами, и в сфере инвестиционного банкинга. На этом банковские акции и понесло наверх. Те же акции Bank of America за последние дни взлетели на высоту, на котором акции были еще в докризисном сентябре 2008 года.

Кроме банковских акций по-прежнему повышенным спросом пользовались акции полупроводниковых компаний. Здесь рост в отдельных акциях стабильно превышал 3%, а акции лидера этого сектора — компании Micron Technology (MU, +3,47%) за последние 3 дня взлетели уже на 10%.

Но в семье, как говорится, не без урода. И вчера таким «уродом» стали акции Facebook (FB, —2,72%), потерявшие почти 3% из-за претензий Федеральной торговой комиссии (FTC) к компании и ее опасений, что такие приложения Facebook как WhatsApp, Messenger и Instagram ограничивают возможности конкурирующих сервисов. Основная опасность для FB — это судебный запрет в отношении этих приложений.

Ожидания рынка 13 декабря

День Санта Трампа сменяется днем Санты Бориса Джонсона. Прямо позитив на позитиве и позитивом управляет. Уже складывается такое впечатление, что рынок скоро начнет захлебываться радостными новостями. Если вчера мы узнали, что сделка между США и Китаем все же будет (правда, пока нет ответа — когда именно!), то сегодня участники рынка наконец-то увидели свет в конце казалось бы бесконечного туннеля по имени BREXIT. По крайней мере, после вчерашних всеобщих парламентских выборов в Великобритании, где нокаутом победила Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном, Великобритания как никогда близка к выходу из Евросоюза. Остается только узнать — хорошо это или плохо. Однако это тема уже другого сериала. И всем пока очень хочется, чтобы завершился текущий.

Но как бы то ни было, все это способствует созданию повсеместного позитивного фона, и инвесторы всего мира спешат закупиться акциями, пока они не стали слишком дешевыми. Так что сегодня на рынке царит абсолютно весенняя погода — все вокруг цветет и зеленеет. И на цветовой карте нет ни одного красного пятнышка. Вот всегда бы так.

И если все же трезво взглянуть на ситуацию, то все происходящее, конечно, здорово, но все же особо мощного роста ожидать точно не стоит. Более того, такая всеобщая эйфория чревата резкой сменой настроений, и как бы нам уже в самое ближайшее время не увидеть обратной тенденции. Но это будет когда-то завтра, а сегодня… сегодня ждем продолжение роста. Плавненько, не спеша мы пойдем вверх. К концу торговой сессии вполне возможна волна фиксации прибыли. Но и она будет не сильной и очень осторожной. Поэтому, скорее всего, по итогам дня мы увидим рост в пределах нескольких десятых процента.

Ну, а спросом по-прежнему будут пользоваться акции роста и прежде всего акции технологического и биотехнологического секторов. И там, и там есть достаточно большой потенциал для роста. У акций технологического сектора это связано с надеждами на восстановление нормальных торговых отношений между США и Китаем, а у биотеха — потому что эти акции в принципе сильно недоценены, и их умные инвесторы покупали, покупают и будут покупать.