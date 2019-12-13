Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал уверенный рост против доллара и евро. При этом американская валюта ушла на минимум с июля 2018 года – до 62,15 рубля, евро – с марта 2018 года – до 69,48 рубля.

Фактором динамики курса рубля стал резкий рост аппетита к риску на фоне улучшения перспектив достижения американо-китайской торговой сделки и мягких решений финансовых регуляторов. Рынок нефти также поддержал курс рубля, поднявшись к завершению недели выше 65 долларов за баррель сорта Brent.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 1,2 рубля, до 62,6 рубля, евро — на 50 копеек, до 70,0 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась в район 4,05 тысячи против 4,1 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Рубль нейтрально начал неделю против основных резервных валют. Фактором поддержки рынка нефти и соответственно рубля оставались решения недавнего саммита ОПЕК+, по итогам которого сокращение добычи нефти странами соглашения достигнет 2,1 миллиона баррелей в сутки к уровням октября 2018 года.

С другой стороны, ожидание заседания ФРС США не давало участникам торгов повода для активной игры на рынке валюты. Торговая неопределенность также поддерживала выжидательные позиции, особенно на фоне данных о падении экспорта Китая в ноябре на 1,1% в годовом выражении, тогда как аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя на 0,8%. Экспорт КНР снижается четвертый месяц подряд на фоне торговой войны с США.

Локальное коррекционное снижение рынка нефти в середине недели поддерживало давление на рубль. Участники торгов отыгрывали недельные данные минэнерго США по динамике запасов топлива. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 декабря, увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 447,9 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, снижения этих запасов на 2,8 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 3,4 миллиона баррелей — до 40,4 миллиона. Запасы бензина увеличились на 5,4 миллиона баррелей, или на 2,4% — до 234,8 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 2,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю поднялись на 4,1 миллиона баррелей, или на 3,4%, составив 123,6 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1,6 миллиона баррелей.

В то же время, поддержку рублю оказали итоги безлимитного аукциона Минфина России, который разместил ОФЗ выпуска 26232 с погашением в октябре 2027 года на 25,983 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 55,994 миллиарда рублей.

Эта поддержка стала отправной точкой для роста рубля во второй половине недели. ФРС США оставила ключевую ставку без изменений в диапазоне 1,5-1,75% годовых, последовавшие комментарии регулятора поддержали позитивный фон на рынках в плане спроса на рисковые активы.

Участники рынка ожидали "ястребиных" заявлений от ФРС, но их не было. Кроме того, американский финрегулятор дал понять, что не будет спешить с повышением ставки, даже если появятся сигналы об уверенном восстановлении инфляции с текущих пониженных уровней.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели валюта РФ провела в уверенном укреплении против доллара и евро с обновлением многомесячных максимумов. Кроме мягкости ФРС, инвесторы обратили внимание на мягкие решения ЕЦБ.

Порадовал и президент США Дональд Трамп, который, по информации СМИ, согласовал первый этап торговой сделки с Китаем. Он включает отсрочку пошлин на китайский импорт. Прогресс в торговой сделке поддерживает аппетит к риску на мировых биржевых площадках.

Предварительные итоги внеочередных парламентских выборов в Великобритании дали больше шансов на мягкий сценарий Brexit, что также благоприятствует спросу на риск.

Наконец, ЦБ РФ также дал повод для покупки рублей. Регулятор в пятницу в пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.

Регулятор изменил сигнал по ключевой ставке, указав новый временной ориентир для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики: первое полугодие следующего года. В предыдущем заявлении по итогам заседания совета директоров ЦБ обещал рассмотреть такую возможность на одном из ближайших заседаний.

Годовая инфляция в России сложится ниже 3% в первом квартале, по итогам 2020 года составит 3,5-4%, оценил регулятор. Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2020 год в 1,5-2%.

Таким образом, у ЦБ РФ есть пространство для дальнейшего снижения ставки, и это будет поддерживать спрос на рубли в рамках carry trade для вложения в рублевые долговые бумаги. Впрочем, в краткосрочной перспективе завершение года с его традиционным наплывом рублей в банки и спросом на валюту может притормозить наметившееся укрепление рубля.