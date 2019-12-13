Несмотря на то что мы живем в России и/или держим капитал здесь – мы зависим от доллара. Не хотелось комментировать ситуацию на валютном рынке, пока пара USDRUB_TOM не пройдет какое-нибудь важное сопротивление или не опустится за поддержку минимума 2019 года – 62,5 рубля.

И вот, свершилось! Минимум года протестирован! Более того — нарисован новый нисходящий тренд от января 2019 года (65,2 рубля).

Все? Конец эпохи дорогого доллара?

Минуточку! Отбросим пятничные эмоции, тем более, что они накалены оглашением новой ключевой ставки ЦБ РФ.

Дадим паре несколько дней, чтобы определиться с будущим движением.

И уже после выдержки достаточного временного фильтра будем обсуждать, что делать дальше – готовить новые идеи для покупки доллара или искать страховки для тех, кто держит свой капитал в долларах.

Если поддержка 62,5 окончательно сдастся, то страховаться будет от чего! Поддержка 60 рублей (Фибо 50% к росту доллара 2014-2016 года) – цветочки.

Глобальной целью пары при усилении нисходящего тренда может выступить восходящий тренд 2013 года (49,8 рубля). Это самый ближайший восходящий тренд на графике. Другие еще ниже.

Если указанные риски станут актуальными в ближайшие дни-недели, то, тем, кто боится за свои доллары в качестве инструментов для страховки, придется выбрать фьючерсы, так как опционы могут не успеть красиво сыграть из-за праздничных дней.

Если для вас падение доллара радость, и вы ждете новых покупок по приятным ценам – разочаруем. Глубоко лежащий восходящий тренд – сейчас враг «быков», ибо не дает им силы, а тянет котировки к себе. С точки зрения технического анализа, покупки доллара стоит планировать только на пробое нисходящего тренда от января 2019 года (65,2 рубля).