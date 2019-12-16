Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2990-3005 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2980, 2970 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи значимой отметки 3000 п. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона.

Сегодня в Европе и в США состоится публикация большого количества второстепенных статистических показателей, которые не носят большого значения для локального рынка акций. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.46%) и РТС (+0.30%) завершили торги с умеренным приростом. Благодаря позитивному внешнему фону они открылись с заметным повышением и провели остаток торгового дня в состоянии консолидации. Пятничный оптимизм на мировых фондовых рынках был в основном связан с надеждами инвесторов и спекулянтов на скорое заключение первой фазы торгового соглашения между США и КНР. Впрочем, рынок акций в соединенных Штатах продемонстрировал лишь непродолжительное повышение в течение первого часа торгов.

Стоит отметить, что долларовый индекс РТС в последний день минувшей недели сумел в очередной раз обновить свой шестилетний максимум. Это стало возможным благодаря продолжившемуся декабрьскому укреплению курса рубля по отношению к североамериканской валюте. Однако уже во второй половине дня наметилось коррекционное укрепление доллара, которое вполне способно получить дальнейшее развитие. Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он пока не сумел обновить свой ноябрьский исторический максимум, но уже находится на расстоянии внутридневного движения от него.

Таким образом, в индексах МосБиржи и РТС сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина, что указывает на возможность их дальнейшего повышения. Весомую поддержку локальному рынку акций в начале новой недели должны оказать нефтяные котировки. Фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают удерживаться вблизи своего трехмесячного максимума. Более того, мы видим в них попытки преодоления ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе $65 за баррель.

Вместе с тем, по-прежнему не стоит сбрасывать со счетов внешние санкционные угрозы в отношении РФ. Очередное продление на полгода ограничительных мер против России со стороны Евросоюза не оказало видимого влияния на рынок. Но в США продолжается неспешное продвижение так называемого «санкционного пакета из ада» в отношении РФ. Обсуждение законопроекта по этому поводу в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США было перенесено на 18 декабря.

Вполне ожидаемым внутренним событием стало пятничное понижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0.25%. Таким образом, она теперь установлена на уровне 6.25%. Стоит обратить внимание на то, что Центробанк по-прежнему видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Несмотря на заметный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В отраслевом разрезе существенно сильнее рынка выглядели многие представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.88%), НЛМК (NLMK RM, +1.80%), ММК (MAGN RM, +2.46%), Северсталь (CHMF RM, +1.93%), ВСМПО-АВИСМА (VSMO RM, +1.12%). Интерес к акциям «Норильского Никеля» дополнительно подогрело обновление исторического ценового максимума во фьючерсах на производимый указанной компанией палладий.

Акции ИнтерРао (IRAO RM, +3.71%) пользовались спросом на фоне сообщения эмитента о завершении сделки по продаже 50% акций совместного предприятия АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». Стоимость реализованного актива составила $25 млн. В результате пятничного повышения бумаги ИнтерРао сумели превысить трехмесячное сопротивление, располагавшееся в районе 4.70 руб. Теперь они имеют хорошие шансы на дальнейшее движение к отметкам 4.80, 4.90 руб.

Лидером однодневного падения среди голубых фишек выступили бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.44%). Они продемонстрировали достаточно скромный коррекционный спад после семипроцентного прироста накануне. Эти бумаги встретили вполне ожидаемое сопротивление на подступах к важному «круглому» ценовому уровню 50 руб. С начала сентября в них наблюдалась агрессивная скупка. С того момента эти акции выросли в цене более чем на 70%.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, —0.39%), Роснефть (ROSN RM, —0.38%), Полюс (PLZL RM, —1.52%), Polymetal (POLY RM, —2.04%), М.Видео (MVID RM, —2.50%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent после существенного пятничного прироста подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Японский Nikkei225 потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением.