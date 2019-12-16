В пятницу Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 бп до 6.25% годовых, обозначив возможность для дальнейшего снижения по ставке в 1п’20. Риторика регулятора, правда, приобрела чуть более нейтральный оттенок. В частности, глава ЦБ Э. Набиуллина заявила о том, что "может потребоваться время для оценки целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки".

Во-первых, Банк России уже находится в нижней половине нейтрального диапазона (6-7% годовых). Все действия регулятора носят характер подстройки и будут крайне взвешенными. Во-вторых, неопределенность относительно фискальной политики в следующем году остается высокой. Во время пресс-конференции Э. Набиуллина также отметила, что дальнейшие шаги по ставке будут зависеть от выходящей статистики. Традиционно, она не дала чёткого сигнала, когда ждать следующего снижения, — в 1к’20 или ближе к концу полугодия.

Мы полагаем, что момент снижения ключевой ставки будет напрямую зависеть от выходящей статистики по инфляции. Если прирост индекса потребительских цен провалится до 2.5-2.7% г/г в январе-феврале (сценарий, обозначенный М. Орешкиным), то снижение ставки будет произведено немедленно на заседании 7 февраля 2020. В остальных сценариях регулятор займёт выжидательную позицию.

В нашем базовом сценарии, 1-е полугодие продолжит характеризоваться слабой активностью потребителей, что будет оказывать дополнительное дефляционное давление, помимо эффекта базы. На данный момент, мы видим высокую вероятность снижения ключевой ставки на 25 бп в феврале 2020 года.

Более сдержанная риторика ЦБ стала поводом для фиксации прибыли в рублевых активах. Тем более, что после обеда в пятницу на нее наслоились неоднозначные заголовки по торговой сделке между США и Китаем. Курс USD/RUB завершил пятницу на отметке 62.85 (+0.7% относительно 13:30 мск, когда было объявлено о решении ЦБ), доходности ОФЗ после заседания прибавили 3-6 бп.