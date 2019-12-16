Денежный рынок: однодневные ставки остаются на низком уровне
По итогам пятничных торгов средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа снизилась до 5,80% (-12 бп), в то время как закрытие произошло на более высокой отметке в 6,03% (+23 бп). Отметим, что последние два дня подряд объем привлечений в рамках операций свопа с Федеральным казначейством на открытом рынке был ниже уровня предложения. Индекс RUSFAR в пятницу снизился до 6,00% (-5 бп). Возможно, банки решили отложить формирование резервов до объявления решения ЦБ, высоко оценивая вероятность снижения ключевой ставки. В итоге регулятор снизил ставку на 25 бп (до 6,25%), и если наша гипотеза верна, то на этой неделе спрос на резервы возрастет, особенно с учетом начинающегося на будущей неделе периода уплаты налогов. По нашим оценкам, в настоящее время баланс свободных резервов в распоряжении банков является отрицательным, несмотря на то, что остатки средств на корсчетах по состоянию на утро пятницы восстановились до 2,4 трлн руб.
Трехмесячная ставка Mosprime в пятницу опустилась на 5 бп, до 6,60%, в то время как котировки FRA повысились на 2–5 бп – несмотря на сравнительно мягкий сигнал Банка России по дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, по-прежнему не исключающий вероятность ее дальнейшего смягчения в краткосрочной перспективе. Кривая процентных свопов сместилась вверх на 3–5 бп, в том числе 5-летняя ставка закрылась на отметке 6,60%. Ставки NDF/кросс-валютных свопов также немного выросли.
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