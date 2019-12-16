Суверенные евробонды РФ в пятницу продолжили дорожать, и доходности сейчас находятся на минимумах
Российские евробонды в пятницу утром так и не отреагировали на повышение доходности UST10 до 1,90%, а днем и вовсе продолжили дорожать. Этому способствовало снижение доходности UST10, произошедшее, даже несмотря на новости по торговой сделке США и Китая, а также рост цены на нефть до 65 долл./барр.
В результате некоторые длинные российские евробонды еще подорожали – на 0,2–0,6 п.п., но большая часть бумаг все же была стабильна. По итогам недели доходности вдоль кривой снизились в среднем на 12 б.п., что является одним из лучших результатов ЕМ. Так, доходности RUSSIA’29 и RUSSIA’47 сейчас остаются на минимуме – 2,95% и 3,75% соответственно, при этом спреды этих выпусков находятся вблизи исторических минимумов для бумаг с данной дюрацией – 120 б.п. и 185 б.п. соответственно.
На фоне заключения сделки США и Китая вполне возможно, что спрос на риск будет сохраняться, но вряд ли стоит рассчитывать на сужение спредов более чем на 10–20 б.п. относительно текущих уровней. Пятилетний CDS-спред РФ также на минимуме – 54 б.п.
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