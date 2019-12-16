В пятницу ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., одновременно ужесточив риторику. Регулятор расширил временной горизонт, на котором может быть принято следующее решение о снижении ставки.

Решение и тональность пресс-релиза оказались ожидаемы для нас. Изменение фразы о следующем снижении ставки с «одного из ближайших заседаний» на «в первом полугодии» фактически говорит о том, что во всяком случае в текущих условиях ЦБ не видит особого потенциала для дальнейшего смягчения политики (которое, например, ожидает рынок ОФЗ). Хотя ЦБ явно и не указал на это, мы думаем, что этот потенциал во многом ограничивается ужесточением позиции ФРС (не исключено, что не будь инфляция и экономическая активность столь низкой и слабой, а курс рубля – стабильным, ЦБ вообще не стал бы проводить смягчение). Регулятор отметил, что не ждет от американского ЦБ снижений ставки в следующем году.

По итогам заседания мы видим, что наша прогнозная траектория по ставке в целом соответствует риторике, транслированной ЦБ, и даже продолжение заметной дезинфляции не станет поводом для ее пересмотра, т.к. для ЦБ это не станет сюрпризом (одновременно с решением прогноз регулятора по инфляции был понижен до 2,9%-3,2% в 2019 г. и остается 3,5%-4% на 2020 г.).