В этом году мы стали свидетелями впечатляющего роста в сегменте еврооблигаций развивающихся рынков. Перед началом нового года мы решили изменить список наших рекомендаций по еврооблигациям.

— Мы закрываем рекомендации, принесшие хорошие результаты и достигшие (или практически достигшие) целевых значений. Из российских бумаг мы фиксируем прибыль в длинных рекомендациях по Evraz-24, VEON-22 и рекомендациях на сужение спредов по выпускам Газпром нефть — 23, субординированному выпуску ВТБ-22 (против ВЭБа; мы также открываем новую рекомендацию на покупку субординированных ВТБ-22), VEON GTH — 23 и Global Ports — 23. В корпоративных еврооблигациях ближнего зарубежья мы закрываем рекомендации покупать ККБ-22 (полагая, что существенно возросла вероятность досрочного выкупа бумаг) и Silknet-24 (с учетом сравнительной стоимости выпуск имеет ограниченный потенциал роста, но инвесторам он все равно может нравиться благодаря высокому купону).

— Также мы закрываем рекомендацию на расширение спредов выпуска Аэропорт Домодедово — 23. Хотя мы считаем, что спреды этих бумаг не в полной мере отражают ухудшение кредитного качества эмитента, в условиях низких доходностей и в отсутствие негативных новостей в отношении компании мы не уверены в достижении нашего целевого уровня.

— В следующем году мы не ожидаем существенного изменения базовых ставок, полагая, что спреды между инструментами с разными классами рейтингов, вероятно, продолжат сужаться. Соответственно, мы рекомендуем инвесторам сохранять позиции в российских еврооблигациях с рейтингами инвестиционного уровня и низкими внешнеполитическими рисками, а также избирательно открывать позиции в высокодоходных облигациях. В последнем случае мы по-прежнему рекомендуем покупать Петропавловск-22, Метинвест-26, ДТЭК-24 и отдельные выпуски субординированных облигаций российских банков. Актуальный анализ сравнительной стоимости субординированных еврооблигаций российских банков доступен в обзоре "Долговые рынки сегодня" от 13 декабря 2019 года.

— В условиях низких доходностей мы также считаем хорошей тактикой держать бумаги, в отношении которых эмитенты могут совершить благоприятные для держателей корпоративные действия. Мы по-прежнему ожидаем, что VEON может предпринять попытку обмена своих еврооблигаций на новые длинные бумаги и в связи с этим рекомендуем держать VEON GTH — 23.

— Мы полагаем, что информационный поток вокруг российско-украинских переговоров о транзите газа может привести к усилению волатильности в еврооблигациях Газпрома, и поэтому закрываем рекомендацию на покупку Газпром-37. Как только появится больше ясности относительно исхода переговоров, мы рассмотрим возможность открытия новой рекомендации в длинных бумагах Газпрома. Пока же мы ожидаем расширения спредов выпуска Нафтогаз-26 на фоне возможной январской волатильности из-за новостей о переговорах.