Спрос на безопасные активы снижается. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,85%. Золото торгуется без значительных изменений, выше $1470 за унцию. Нефть марки Brent поднимается к $66 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке сегодня сохраняется. Ожидаем, что индекс S&P 500 попробует обновить максимум и закрыться в диапазоне 3170-3190 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Техническая картина по S&P 500 продолжает показывать признаки улучшения. Обновление максимумов на объемах выше среднего свидетельствует об активности покупателей. Показатель MACD вышел в плюс, что также можно отнести к позитивным моментам. При этом показатель RSI не демонстрирует признаков перекупленности, что не мешает ралли продолжиться. Новые максимумы не исключены.

18 декабря отчитается Micron Techologies, и мы считаем, что это способно придать положительный импульс бумагам. У компании ожидается продолжение падения выручки и прибыли, но могут появиться признаки достижения циклического дна на рынке чипов памяти. К позитивным тенденциям относится и прогнозируемое снижение запасов как у компании, так и у клиентов, которое может положительно отразиться на ценообразовании Micron. Позитивная ценовая динамика вкупе с усилиями менеджмента по контролю затрат внушают оптимизм насчет перспектив маржинальности. Валовая маржа может достигнуть дна в текущем квартале, после чего начнется восстановление прибыльности. Среди главных рисков для компании хочется отметить торговые войны. 12% от доходов, к примеру, приходится на Huawei. Положительная тональность переговоров Китая и США в последние дни и перенос тарифов позволяет надеяться на лучшее. К тому же запрет на деятельность Huawei был смягчен, что также добавляет оптимизма. Наша целевая цена по бумагам MU составляет $54,97 на горизонте 12 месяцев.

После закрытия 18 декабря отчитается американская почтовая и логистическая компания FedEx. Ожидается снижение скорректированной EPS, в то время как выручка останется неизменной. Улучшение торговых отношений Китая и США могут выступить одним из основных катализаторов роста акций, так как это может позволить компании улучшить прогноз на будущее. FedEx находится под риском усиления регуляторного давления в КНР в последнее время. Прогресс в заключении первой фазы сделки может смягчить риски для бизнеса, что придаст положительный импульс бумагам. К тому же инвесторов будет интересовать прогресс компании в замене посылок Amazon. Положительная динамика этого направления может также способствовать восстановлению акций.

20 декабря отчитается Nike. Прогнозируется уверенный рост выручки и прибыли, что, вероятно, позволит акциям компании обновить максимумы. Запуск приложения в Китае может позитивно отразиться на результатах и способствовать успешной реализации стратегии компании по развитию прямого канала продаж с помощью онлайн-технологий. Технологическое развитие продаж является одним из ключевых пунктов стратегии нового CEO компании. Цель — удвоение доли цифровых продаж до 30% в 2022 году. Ожидаемый отчет расскажет о промежуточных успехах реализации планов. Таким образом, инновации способствуют продолжению роста бизнеса Nike. Олимпиада 2020 года способствует оптимизму менеджмента по поводу следующего года.