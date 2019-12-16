Новости с американо-китайского торгового "фронта" подняли акции российских металлургов
Индекс Московской биржи сегодня растет и закрепился выше отметки 3000 пунктов. Лидером роста выступают акции Норильского никеля. Спрос на эти бумаги подстегивают рекорды в ценах на палладий на фоне дефицита металла в мире и проблем южноафриканских производителей. Высокие цены на палладий, по нашим ожиданиям, выльются в сильные квартальные результаты компании за четвертый квартал.
Рост акций металлургических компаний также может быть связан с новостями о вероятном заключении первой фазы торгового соглашения США и Китая. Хотя эйфория из-за этого может продлиться недолго, так как впереди трудные переговоры по второму этапу сделки, который затронет доступ американских компаний на китайский рынок и вопросы защиты интеллектуальной собственности в КНР. На акции Русала также влияют слухи о возможном возобновлении дивидендных выплат, хотя сама компания настаивает на том, что это будет зависеть от восстановления рынка алюминия. Отметим, что новости о возможном смягчении торгового конфликта также подняли стоимость акций Северстали и НЛМК.
На этой неделе интенсивность новостного фона ослабеет в связи с приближением рождественских праздников, но не исключено, что твиты Дональда Трампа все еще смогут всколыхнуть спокойствие на рынке.
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