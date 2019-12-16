Прошедшая неделя сверкнула яркими лучами надежды на небосклоне фондового рынка. Хотя в какой-то момент казалось, что на рынке наступает всеобщее разочарование. По крайней мере, первые три дня индексы хоть и не сильно, но все же дружно снижались, и кому-то действительно могло показаться, что росту конец и не видать нам никакого рождественского ралли. Но… Трамп не был бы Трампом, если бы он не устроил очередное шоу, главная задача которого подстегнуть вверх котировки фондового рынка.

Так случилось и на этот раз, когда в четверг он сообщил, что с Китаем достигнуты договоренности по так называемой «Базовой сделке». Естественно, фондовый рынок тут же воспрял и полетел вверх. Правда, полетел все же в нынешней ситуации не совсем правильное слово. Фондовый рынок кряхтя и охая пополз вверх, обновляя при этом свои исторические максимумы. Сам же рост был не только не особо впечатляющим, но, честно говоря, совершенно скромненьким — менее 1%. Казалось, что ралли, начатое в четверг, продолжится и в пятницу, однако этого не случилось. Не помог даже торговый представитель Белого дома Роберт Лайтхайзер, который на пресс-конференции тряс бумажками в количестве 86 штук и рассказывал о сделке. Однако при этом что там было на этих бумажках, никто не знает, и когда будет подписание базовой сделки, тоже пока не известно. Наверное, именно поэтому энтузиазм быстро сдулся, и рост также сошел на нет. Хорошо еще, что не стали падать. Правда, падать и без этого до конца года вряд ли кто-то сейчас захочет — чем выше мы заберемся, тем больше будут бонусы.

На отраслевом уровне тоже картина была весьма мирной и безоблачной. Никто никуда особенно не улетел, но рост в пределах 1% наблюдался повсеместно. Чуть лучше других смотрелись акции сырьевых компаний, которые прибавили в среднем за неделю 1,1%. Но этот рост вполне объясним — нефть все последние дни чувствовала себя просто великолепно и это, естественно, поддерживало котировки независимых нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний.

Что же касается отдельных бизнес-сегментов, то здесь безусловным лидером были акции компаний, занимающихся выпуском полупроводников, микрочипов, видеокарт и тому подобной продукции. На фоне постоянно возникающей информации о скором заключении торговой сделки с Китаем, всем инвесторам становилось понятно, что разговоры о спаде спроса на полупроводниковую продукцию в 2020 году не уместны. Спрос на чипы был, есть и будет. А значит, надо покупать такие акции, как Micron Technology (MU), Western Digital (WDC), Applied Material (AMAT) и ряд других акций подобных этим компаний.

Ожидания рынка 16 декабря

Последняя полная рабочая неделя 2019 года стартует на вполне оптимистичной волне. Может быть, за выходные ничего особенного и не произошло, но и плохого тоже не случилось. И это сейчас вполне устраивает всех участников рынка, основная задача которых любым путем дотянуть на гребне существующей повышательной волны до Нового года. И, о счастье, что есть повод со стороны. Трамп, как всегда, на стороне биржевых быков, и это устраивает всех и вся.

Поэтому от наступившей недели особых подвигов ждать, с одной стороны, не приходится. Но, с другой стороны, участники рынка будут прилагать некоторые усилия для поддержания рынка по крайней мере на текущих уровнях. А поскольку рынок стоит на своих исторических максимумах, то любой даже маленький плюсик может быть новым «хаем» и новым ориентиром для будущих достижений.

Текущая неделя будет не сказать, чтобы супер насыщенной на события, но все же и не совсем пустая. Наиболее интересное на уровне выхода макроданных будет связано с рынком недвижимости — объемы продаж домов на вторичном рынке и данные о разрешениях на новое строительство всегда актуальны и интересны. Но неожиданностей там никто не ждет, да и в конце года они и не к чему.

Зато «на фронте» корпоративной отчетности будет на что посмотреть. И хотя официальный старт сезону отчетности будет дан только в 10-х числах января, но мимо квартальной отчетности Micron Technology не пройдет ни один уважающий себя аналитик. Эта отчетность интересна еще и тем, что в последние дни мы наблюдаем уверенный рост акций этой компании и будет интересно сопоставить, насколько обоснован этот рост и будет ли он поддержан текущими финансовыми показателями. Отчетность Micron выйдет в среду после торгов. А через день подведет итог своей деятельности за прошедший квартал еще одна весьма знаковая компания, но теперь уже не из области высоких технологий, а из ритейла. Это Nike (NKE). Хотя, конечно, продукция Nike, безусловно, тоже может быть причислена к высоким технологиям.

Короче, есть за чем следить и делать определенные выводы.

Что же касается понедельника, то сегодня главное событие — выход предварительных данных PMI по промышленности и в сфере услуг за декабрь. Как известно, это прогнозные, а не фактические показатели. Но влияние их на настроение участников рынка очень велико. Но пока беспокоиться вроде бы нечего — аналитики прогнозируют даже небольшой рост, и это в какой-то мере должно успокаивать. Поэтому, если в 17-45 мск данные PMI окажутся хотя бы in-line, то это, безусловно, поддержит позитив на рынке, и у нас есть все шансы увидеть новые рекорды на фоне роста котировок в пределах 0,3%. На большее сейчас рассчитывать точно не стоит.