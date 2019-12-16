На прошлой неделе на глобальных рынках отмечался рост аппетита к риску. Этому способствовали, во-первых, итоги заседания ФРС США, на котором глава регулятора дал понять, что ФРС не рассматривает повышение ставки в 2020 г. до момента устойчивого роста инфляции; во-вторых, результаты выборов в британский парламент, уверенную победу одержала партия нынешнего премьер-министра, что снижает неопределенность по Brexit; и в-третьих, новости о достижении договоренности о первой фазе сделки между США и Китаем. В результате наблюдался рост котировок рисковых активов при сохранении ставок по казначейским облигациям США вблизи текущих уровней. Сужение спредов происходило по облигациям EM. В частности, пятилетний CDS на РФ обновил локальные минимумы, достигнув 54 б.п. по итогам недели. Индексы Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro-Cbonds IG Russia выросли в пределах 0,2-0,3%.

На рублевом долговом рынке доходности к погашению умеренно снижались на фоне решения ЦБ РФ уменьшить ключевую ставку еще на 25 б.п. (до 6,25%) и изменения прогноза регулятора по инфляции на конец года с 3,2%-3,7% до 2,9%-3,2%. Кривая ОФЗ снизилась на 5-15 б.п. Индексы корпоративных и государственных облигаций выросли на 0,3% и 0,5% соответственно.

В ближайшее время ожидаем умеренно позитивную динамику рынка облигаций EM на ожиданиях мягкой монетарной политики ведущих центробанков в 2020 г., а также с учетом возможного прогресса в переговорах между США и Китаем по торговой тематике.

При этом в очередной раз отмечаем, что рублевый долговой рынок сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря высоким реальным ставкам и замедлению инфляции.

Рубль

На прошлой неделе российская валюта продолжала укрепляться на фоне улучшения аппетита к риску в глобальном масштабе вместе с другими валютами EM. Индекс валют EMCI вырос на 0,8%, рубль укрепился на 1,3%.

Основным фактором динамики российской валюты в ближайшее время может стать общее восприятие глобальных инвесторов всей группы валют развивающихся рынков. Учитывая текущий рыночный настрой, укрепление рубля может продолжиться несмотря на некоторую переоцененность российской валюты.