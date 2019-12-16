Курс рубля на этой неделе может ослабиться

Ожидания минувшей недели полностью оправдались

Все позитивные события, которые мы ожидали на прошлой неделе, произошли, и индекс РТС достиг пятилетнего максимума, пробив отметку 1 500 пунктов впервые с декабря 2012 г. Так, в ходе переговоров в рамках саммита “Нормандской четверки” наметились признаки потепления в отношениях между Россией и Украиной, продолжаются переговоры о транзите газа, миролюбивая риторика ФРС на последнем заседании Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) позитивно повлияли на настроение инвесторов; победа Консервативной партии на выборах в Великобритании стала еще одним катализатором роста рынков, сняв с повестки дня опасения по поводу жесткого выхода страны из ЕС; новости относительно прогресса в переговорах между США и Китаем и отмена новых пошлин на китайские товары, которые должны были быть введены вчера, 15 декабря, также ослабили давление на рынки. Наконец, в пятницу ЦБ РФ пятый раз за год понизил ставку на 25 б. п., до 6,25%.

Рождественское ралли зависит от деталей торговой сделки

Последняя полная рабочая неделя перед Рождественскими каникулами гораздо менее событийна в сравнении с предыдущей, хотя инвесторы ожидают более подробной информации о предварительной торговой сделке между США и Китаем. Кроме того, российские инвесторы ожидают заключения и газовой сделки между Москвой и Киевом на фоне признаков потепления отношений между двумя странами. Поскольку риск новых санкций со стороны США ослаблен, мы считаем, что спрос на российские активы продолжится.

Прогресс в переговорах между Россией и Украиной

После позитивного развития российско-украинских переговоров в рамках саммита “Нормандской четверки” в Париже, на этой неделе внимание инвесторов будет приковано к российско-украинским переговорам по транзиту газа. Как заявил в минувшие выходные исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, на переговорах по транзиту с главой Газпрома Алексеем Миллером удалось достичь предварительных договоренностей. Украинский президент Владимир Зеленский также заявил в эти выходные, что, как он ожидает, новый контракт будет подписан до конца этого года. Судя по всему, Украина предлагает отказаться от некоторых судебных разбирательств с Газпромом, и г-н Зеленский упомянул о трехлетнем компромиссном контракте вместо десятилетнего, на котором настаивал Киев. Поскольку риск санкций сейчас ослаблен, новая сделка возобновит аппетит инвесторов к российским активам. На этом оптимистичном фоне уже началась подготовка к следующему саммиту “Нормандкой четверки”.

Отказ от введения новых пошлин на китайский импорт уже отражен в котировках, тогда как американо-китайская торговая сделка пока еще остается мечтой

США и Китай договорились заключить предварительную сделку, которая предусматривает сокращение существующих пошлин на импорт китайских товаров с 30% до 15%. Кроме того, Вашингтон отказался вводить с 15 декабря новые пошлины на китайские товары на сумму $160 млрд. Мы считаем, что этот фактор рынок в целом уже учел в котировках, однако пока не понятно, как Китай может удвоить объемы импорта из США за два года. Мы считаем, что ориентиры сделки требуют доработки, кроме того, на сегодняшний момент нет признаков подписания предварительной торговой сделки.

Победа Бориса Джонсона в парламентских выборах возобновила надежды на завершение более чем трехлетнего хаоса вокруг Brexit

С момента объявления результатов выборов, фунт стерлингов и акции британских компаний растут. Сегодня Борис Джонсон объявил о составе нового кабинета министров. Рынок вполне восторженно отреагировал на это событие. Первоочередным вопросом для Бориса Джонсона будет принятие соглашения о выходе Британии из ЕС к концу января.

Курс рубля на этой неделе может ослабиться

Мы не исключаем, что на этой неделе курс рубля может находиться под давлением после укрепления на 1,3%, до 62,88 руб./руб. на прошлой неделе на фоне понижения ставки ЦБ РФ и традиционного накануне Нового года роста спроса на иностранную валюту.