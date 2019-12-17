Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.1-0.2%, вблизи отметки 3010 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3020, 3030 п.

После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько благоприятно, чтобы стимулировать активные покупки в большинстве российских акций.

Во второй половине дня косвенное влияние на ход российских торгов способна оказать публикация ряда статистических показателей в США. Среди них стоит обратить внимание на данные по количеству выданных разрешений на строительство и изменению объема закладок новых домов (16.30 МСК). Несколько позднее будет обнародовано количество открытых вакансий на рынке труда (18.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.32%) и РТС (+1.05%) завершили торги с неравномерным повышением. Рублевый индекс МосБиржи, несмотря на свой сдержанный прирост, все же сумел обновить близкий исторический максимум. Что же касается долларового индекса РТС, то он поднялся к максимальному значению шестилетней давности. Таким образом, в указанных индексах сформировалась на редкость позитивная среднесрочная техническая картина.

Добавим, что вчерашний прирост локального рынка акций в полной мере соответствовал оптимистичному состоянию внешнего фона. Ключевые фондовые индексы США в очередной раз обновили свои исторические максимумы. Не менее обнадеживающий сигнал поступил и с нефтяного рынка. Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели уверенно превысить ближайшее значимое сопротивление, располагавшееся в районе $65 за баррель. Теперь они имеют шансы на закрепление в более высоком ценовом диапазоне $65-$70 за баррель.

Основным стимулом для вчерашнего улучшения настроений на мировых фондовых рынках стал заметный прогресс в торговых переговорах между США и КНР. Обе указанные страны пока воздержались от запланированного на середину декабря взаимного повышения импортных пошлин на ряд товаров. Кроме того, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил о том, что соглашение по поводу первой фазы торговой сделки может быть подписано в начале января. Таким образом, мировые рынки акций вступят в новый год с сохраняющейся надеждой на урегулирование столь затянувшегося торгового конфликта.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние несущественной бэквордации величиной в 4.8 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно скромного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером повышения среди голубых фишек вновь вступили акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.27%). Вчера они в очередной раз обновили свой исторический максимум, встретив сопротивление на подступах к психологически важному ценовому уровню 20000 руб. Помимо прочих факторов интерес к ним бумагам подогревает сильный полугодовой рост стоимости фьючерсов на производимый «Норникелем» палладий. В настоящее время этот благородный металл стоит почти в 1.6 раза дороже золота и более чем в 2 раза дороже платины.

Другим лидером прироста среди ликвидных бумаг стали акции Новатэк (NVTK RM, +1.94%). Формальным поводом для покупки этих бумаг могла послужить новость о том, что международным консорциум компаний, в который входит «Новатэк», получил лицензию на ведение разведочных работ на шельфе Ливана. С технической же точки зрения в этих акциях намечается коррекционный разворот вверх от четырехмесячного минимума. В качестве близкой цели для них выступает отметка 1300 руб.

Низколиквидные бумаги Селигдар-ао (SELG RM, +9.24%), Селигдар-ап (SELGP RM, +5.73%) ускорили свое месячное повышение на фоне сообщения о том, что на внеочередном общем собрании акционеров эмитента была утверждена выплата достаточно щедрых промежуточных дивидендов в размере 0.78 руб. на одну обыкновенную акцию и 2.25 руб. на привилегированную бумагу. Это составляет 5.7% от текущей стоимости обыкновенных акций и 7.2% от цены привилегированных бумаг.

В отраслевом разрезе существенно хуже рынка вчера закрылись отдельные представители сектора розничной торговли: М.Видео (MVID RM, —6.84%), Детский Мир (DSKY RM, —4.29%), FIVE-гдр (FIVE RM, —3.73%). Основным фактором слабости бумаг «Детского мира» и «М.Видео» стал тот факт, что они теперь торгуются уже без промежуточных дивидендов. Кроме того, акции Группы «М.Видео-Эльдорадо» к началу прошлой недели оказались сильно перекупленными в среднесрочном периоде.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего существенного прироста балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.5%. Японский Nikkei225 подрос на 0.5%.

С учетом вчерашнего повышения рынка акций США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.