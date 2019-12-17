Boeing приостановил выпуск 737 Max: негативно для лоукостера "Победа"
Аэрофлот: Boeing приостановил выпуск 737 MAX (AFLT RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – 125 РУБ.)
Известие несколько негативно для лоукостера «Победа», дочерней компании Аэрофлота, ожидающей поставок лайнеров Boeing 737 Max для продолжения своего стремительного расширения. Остается неясным, когда Boeing сумеет решить проблемы с этой моделью и регуляторы позволят возобновить полеты. Ранее Аэрофлот сообщал, что, если Победа не сможет получить новые самолеты в обозримом будущем, то существует и запасной план (но какой именно — компания не раскрывает).
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