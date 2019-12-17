Рост тарифов сотовых операторов повысит средний доход от каждого активного пользователя на 3-5%
С 16 января 2020 Вымпелком повысит тарифы по архивным безлимитным планам на 17-18%, изменит размер абонентской платы для пакетных планов и повысит тариф на местные исходящие звонки в планах с поминутной оплатой. В начале декабря МТС уже скорректировала архивные тарифы, а Tele2 объявила о намерении изменить тарифы на международный роуминг по ряду стран. МегаФон изменит тарифы по архивным корпоративным планам. Ростелеком пересмотрит старые тарифы на домашний интернет и платное ТВ в регионах. Согласно оценке Content Review, в конце 2019 средний минимальный пакетный план на услуги мобильной связи повысился на 6%, с 255 руб. до 270 руб. в месяц, а за 2020 рост тарифов на услуги сотовой связи в России может составить 17-18%.
Намерение ведущих российских телекоммуникационных операторов повысить тарифы по ряду планов для избавления от низкорентабельных абонентов поможет покрыть расходы, вызванные введением новых нормативов, и затраты на развитие связи 5G. Мы полагаем, что повышение тарифов увеличит ARPU 2020 (средний доход от каждого активного пользователя за период) операторов на 3-5%.
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