Рост промышленного производства по итогам ноября замедлился до 0,3% г/г после роста темпами около 3% в предыдущие 5 месяцев.

Снижение индекса деловой активности PMI в производственной сфере сигнализировало о рисках в промышленности с мая 2019 года. В течение всего данного периода производственный PMI находился ниже 50 пунктов, разделяющих зону ожиданий дальнейшего роста от ожиданий спада. Хотя корреляция между индексом PMI и индексом промышленного производства в последнее время значительно снизилась, видимо, данный опережающий индикатор все еще остается небесполезным для определения будущих трендов в промышленности.

Замедление роста связано со слабостью обрабатывающих отраслей, вклад которых в совокупный рост промышленности составил лишь 0,1% пункта по сравнению с 1,8-2,4% пункта в предыдущие пять месяцев. Наиболее существенное замедление продемонстрировали машиностроение, металлургия и производство строительных материалов.