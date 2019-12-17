На рублевом рынке долга неделя началась крайне неактивно, наши ожидания, что инвесторы позитивно встретят предварительное соглашение между Китаем и США, не оправдались. Котировки ОФЗ изменились очень мало, в отличие от рубля, который за основную сессию укрепился на 0,7%. Впрочем, движение курса рубля наблюдалось преимущественно во второй половине дня, возможно, это отразится на ценах ОФЗ сегодня.

Вчера большинство валют развивающихся стран дорожало сопоставимыми с рублем темпами. Биржевой оборот в ОФЗ едва достиг 19 млрд руб., значительная его часть пришлась на флоатер ОФЗ 29011. Также объемы прошли в пятилетних ОФЗ 26223, ОФЗ 26227 и некоторых коротких выпусках, но цены остались без изменений.

По сути, текущая неделя станет последней в уходящем году перед началом рождественских каникул на большинстве торговых площадок, в результате чего активность инвесторов традиционно падает. Сегодня в центре внимания локальных участников будут параметры предстоящего аукциона Минфина.

Возможно, после решения ЦБ по ставке финансовое ведомство попробует предложить ОФЗ 26228 с погашением в 2029 г. Вместе с ними вполне может доразмещаться линкер ОФЗ 52002.



