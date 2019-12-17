Завтра банки должны вернуть Казначейству депозиты на 430 млрд руб. При этом лишь сравнительно небольшая часть этих депозитов может быть пролонгирована: завтра на депозитном аукционе ведомство предложит банкам на депозиты только 150 млрд руб., причем срок размещения средств – 12 дней, то есть кредитные организации должны будут вернуть эту сумму до конца года. Одновременно Казначейство также снижает и лимиты на аукционах репо под залог ОФЗ, в последние несколько дней лимит составлял 150 млрд руб., а сегодня снижен до 100 млрд руб., хотя в течение длительного времени лимит оставался на отметке 400 млрд руб. Таким образом, даже если сегодня и завтра лимиты на депозитном аукционе и аукционе репо Казначейства будут полностью выбраны, банкам все равно предстоит вернуть ведомству значительный объем средств. В дополнение следует отметить, что вчера банки уже вернули депозитов на 110 млрд руб.

Возврат средств Казначейству ограничит объем предложения на депозитном аукционе ЦБ. Уже вчера корсчета сократились до менее 2,3 трлн руб. из-за платежей во внебюджетные фонды, это слишком низкий уровень для начала периода усреднения. Правда, судя по всему, поступления по бюджетному каналу вчера также были значительными и сумели компенсировать весь отток средств. Из-за этого сложилась необычная ситуация – в момент уплаты значительной суммы налогов ставки на межбанковском рынке снижались. Правда, маловероятно, что сегодня сохранится столь же высокий объем поступлений из бюджета, обычно пик расходов приходится на последние рабочие дни года, так что банки могут предпочесть сократить объем средств на депозитах. Еще одним фактором, ограничивающим предложение на депозитном аукционе ЦБ, должен стать аукцион по доразмещению КОБР 28-й серии, в ходе которого банки купили облигаций номинальной стоимостью 134 млрд руб.